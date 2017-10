Zo gevaarlijk is vuurwerk: vreselijke beelden tonen hoe zelf afgestoken vuurpijl niet omhoog maar opzij gaat en meisje (4) vol raakt Koen Van De Sype

12u53

Bron: Facebook, devonlive.com 0 Facebook Een Britse moeder heeft op Facebook een video gedeeld waarop te zien is hoe haar dochtertje (4) vol geraakt wordt door een vuurpijl, terwijl ze naar zelf afgestoken vuurwerk staat te kijken. De beelden tonen Maisie terwijl ze gillend en brandend rondrent. "Ze overleefde het, maar zal haar hele leven de littekens meedragen", zegt mama Stephanie Roe, die het filmpje deelde om anderen te waarschuwen.

Het gebeurde op 5 november vorig jaar in het Britse Berrydown. Stephanie was die avond samen met haar familie en ze besloten buiten vuurwerk af te steken. De eerste pijlen ging mooi omhoog en maakten kleurrijke patronen in de lucht. Maar plots schoot er eentje naar opzij en die trof kleine Maisie (toen 4), die stond te kijken. De pijl kwam in haar sjaal terecht... en explodeerde. (lees hieronder verder)







Lees ook Terecht of van de pot gerukt? Italiaanse rechter kent betaald verlof toe om voor zieke hond te zorgen

Het meisje kreeg meteen de eerste zorgen en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Van daaruit ging het al snel naar het brandwondencentrum van het Bristol Royal Children's Hospital, waar ze acht dagen zou blijven. Ze was zwaar verbrand aan haar hoofd, nek en schouder. "Vijf keer werd ze geopereerd en daarbij kreeg ze telkens een huidtransplantatie met huid van haar linkerbeentje", aldus mama Stephanie, die toch de moed niet liet zakken. (lees hieronder verder)

Facebook

"Maisie liep vreselijke verwondingen op, maar het had nog zo veel erger kunnen zijn", aldus de vrouw. "Intussen is ze - op de littekens na - helemaal hersteld. Ze hield er zelfs geen trauma aan over."



Stephanie wil nu iedereen waarschuwen met haar video, die intussen al 177.000 keer is gedeeld: "Denk alsjeblieft twee keer na voor je zelf thuis vuurwerk afsteekt", klinkt het daarin. (lees hieronder verder)

Facebook

"We hebben er lang over getwijfeld of we de beelden vrij zouden geven", gaat ze verder. "Ik filmde ze in de gedachte dat ik een leuke herinneringen zou kunnen delen op Facebook. Ik kan er nog altijd niet naar kijken zonder misselijk te worden, als ik bedenk hoe die pijlen ons leven voor altijd hebben veranderd. Maar wetende dat ze met het einde van het jaar weer massaal verkocht zullen worden, vond ik het mijn plicht als moeder om te vertellen wat ons overkomen is."