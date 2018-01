Zo galant: Trump schuilt onder paraplu maar laat familie in de kou staan TK

08u33 2 AFP De etiquette wil dat je vrouwen laat voorgaan en je paraplu met hun deelt, maar die memo heeft Donald Trump duidelijk gemist. Gisteren schuilde de Amerikaanse president veilig onder een gigantisch regenscherm, terwijl zoon Baron en vrouw Melania de elementen trotseerden.

Of zijn gezinsleden te veel treuzelden, of dat The Donald gewoon zijn geliefde haardos wilde beschermen, is niet helemaal duidelijk. Toen de familie Trump gisteren de trap naar Air Force One besteeg, bleef de president lekker droog en beschermd tegen de wind. Het haar van Baron en Melania waaide echter alle kanten uit. Galant kan je het niet noemen.

De president en zijn gezin waren onderweg van Mar-A-Lago, waar ze een verlengd weekend doorbrachten, naar Washington. Trump ligt momenteel zwaar onder vuur voor zijn uitspraak over 'shithole countries' - hij verwees naar Afrikaanse landen en Haïti - tijdens de onderhandelingen rond het immigratiepact. Zelf trekt hij er zich weinig aan. Toen een journalist hem dit weekend om een reactie vroeg, ontkende hij de uitspraak en benadrukte hij dat hij geen racist is. "Ik ben de minst racistische persoon die je ooit geïnterviewd hebt."

AFP