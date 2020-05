Zo gaan we voortaan reizen: coronatest voor vertrek Ingrid De Vos

11 mei 2020

20u41 10 Wie opnieuw een vliegreis wil maken, zal een aantal beperkingen en veiligheidseisen moeten aanvaarden. Zo zullen passagiers zich voor vertrek op corona moeten laten testen. Dat voorspelt reisjournalist Robrecht Willaert, nu Corendon als eerste uitpakt met ‘ Zo zullen passagiers zich voor vertrek op corona moeten laten testen. Dat voorspelt reisjournalist Robrecht Willaert, nu Corendon als eerste uitpakt met ‘ coronavrije vakanties ’.

Al vanaf 26 juni wil de Nederlandse touroperator Corendon weer reizigers laten vertrekken naar de Turkse rivièra. De reisorganisatie bezit er meerdere all-inclusive hotels. Om er te kunnen genieten van een ‘onbezorgde vakantie’ zullen gasten wel een belangrijke voorwaarde moeten aanvaarden: niemand mag het hotel verlaten, anders kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. Voor ze op het vliegtuig stappen, zullen alle vakantiegangers zich ook moeten laten testen op het longvirus.

Corendon wil daarvoor gebruik maken van sneltests. “Wij hebben al diverse gecertificeerde sneltests aangeboden gekregen die heel positief beoordeeld worden door wetenschappers. In de komende twee weken maken we een definitieve keuze”, zegt woordvoerster Audrey Denkelaar. “De test zal zowat 50 euro per persoon kosten en zal worden afgenomen op een locatie vlakbij Schiphol. Daarna zorgt Corendon ervoor dat vakantiegangers in een beschermde omgeving blijven. Zowel de buschauffeurs van de transfer naar Schiphol, de piloten en het cabinepersoneel van Corendon-vliegtuigen en de medewerkers van het hotel worden met grote regelmaat getest op Covid-19. Alle reizigers moeten de test ondergaan, ook de kinderen. Wie besmet blijkt met het longvirus, mag zijn reis niet voortzetten. De persoon ontvangt samen met zijn hele gezelschap een reisvoucher met een tegoed gelijk aan de waarde van de geboekte vakantie.”

Corendon hoopt de formule op korte termijn ook te kunnen aanbieden op Ibiza, Curaçao, Sardinië en Sicilië, én bekijkt de mogelijkheden om de tests ook naar Brussels Airport te brengen.

Grenzen nog niet open

Een coronatest hoort bij het nieuwe reizen, zegt Robrecht Willaert van Travel Magazine. “Die sneltests worden nu al aangeboden op de luchthavens van Dubai, Abu Dhabi en - dichter bij huis - Wenen. Zakenreizigers betalen er vlotjes 200 euro voor. Op drie à vier uur tijd kennen ze het resultaat. Corendon springt op die mogelijkheid, nu de test ook naar Schiphol komt. Maar ik vrees dat ze eind juni nog geen toeristen naar Turkije zullen mogen vliegen. Nu woensdag komen de 27 Europese landen daarover bijeen, maar er wordt nog niet verwacht dat ze de grenzen al zullen open stellen voor niet-essentiële reizen. Ik zou in elk geval geen buitenlandse vakantie betalen voor ik weet of ik de grens wel over mag.”

