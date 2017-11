Zo futuristisch ziet Tesla's elektrische vrachtwagen 'Semi' eruit Ook nieuwe sportwagen Roadster voorgesteld TT

06u30

Bron: Reuters, ANP 0 REUTERS Tesla heeft gisterenavond in Californië een prototype van een elektrische vrachtwagen gepresenteerd. Eigenaar en oprichter Elon Musk stelde het prototype van de Tesla Semi voor door zelf met de vrachtwagen een grote vliegtuighangar vol publiek binnen te rijden. Tesla verwacht in 2019 met de productie van de vrachtwagen te kunnen beginnen.

De vrachtwagen een nieuwe poging van Tesla om de economie weg te halen bij de fossiele brandstoffen. De nieuwe vrachtwagen heeft een bereik van 800 kilometer (500 mijl) bij een maximale belading, zo liet Musk weten.

Daarnaast kan de vrachtwagen in dertig minuten tijd opgeladen worden om weer een afstand van ruim 600 kilometer te rijden. "Hij kan opladen terwijl je de vrachtwagen uitlaadt", zei Musk. Volgens de Tesla-topman is een traditionele dieselvrachtwagen onderweg twintig procent duurder dan de Semi, die bovendien uitgerust wordt met het semi-automatische rijsysteem.

Opvallend is dat de bestuurder van de vrachtwagen in het midden van de cabine zit, die eruitziet als een vliegtuigcockpit. Een prijs is nog niet bekend.

Roadster

De Semi is niet het enige nieuwe model dat werd voorgesteld. Uit de aanhangwagen van de vrachtwagen kwam ook het nieuwe model Roadster gereden. Die sportwagen is een doorontwikkelde versie van Tesla's eerste auto en moet een rijbereik van 1.000 kilometer hebben. Dat zou een record zijn, aldus Musk. De auto rijdt van 0 tot 100 km/u in amper 1,9 seconden.

