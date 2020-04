Zo dramatisch is de toestand in de VS: New York plant tijdelijke begrafenissen in parken, tien kisten per keer “Dit wordt ons Pearl Harbour-moment” TT

06 april 2020

19u16

Bron: Reuters, ANP 10 De Verenigde Staten maken zich op voor een bijzonder dodelijke week in de strijd tegen het coronavirus. Op alle mogelijke fronten zullen de cijfers deze week allicht fors stijgen, waarschuwt het Witte Huis. Vanavond werd al de kaap van 10.000 doden gerond, allicht zullen de VS midden deze week ook Italië en Spanje ‘inhalen’ als het land met het meeste dodelijke coronaslachtoffers. Vooral in New York spelen zich ware drama's af: de stad ziet zich genoodzaakt binnenkort parken te gebruiken om overledenen tijdelijk te begraven, per tien doodskisten op een rij.



In New York, de brandhaard van de pandemie in de VS, zijn er vandaag 599 nieuwe overlijdens gemeld. Met 4.758 doden vertegenwoordigt de staat bijna de helft van het totale Amerikaanse dodental. Volgens admiraal Brett Giroir, arts en lid van de taskforce rond het coronavirus in het Witte Huis, staan de VS voor een “week met pieken in het aantal hospitalisaties, opnames op intensieve zorgen en jammer genoeg ook doden”. Dat zei hij vanochtend lokale tijd op de ochtendshow ‘Good Morning America’ op ABC. Giroir keek daarbij vooral naar de steden New York en Detroit, en de staten New Jersey en Connecticut.



Gisteren noemde Jerome Adams, het hoofd van de Amerikaanse gezondheidszorg, deze week al “ons Pearl Harbor-moment, ons 9/11-moment”, verwijzend naar twee van de meest traumatische gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis: de aanval op de marinebasis Pearl Harbor in Hawaï in 1941 die de VS mee de Tweede Wereldoorlog in sleurde, en de aanval op de Twin Towers in Manhattan op 11 september 2001.

Elke dag dubbel zoveel doden als in Italië en Spanje

In de VS zijn tot nu toe officieel 336.000 personen besmet met het coronavirus, het hoogste aantal ter wereld. Gisteravond stond de balans nog op 9.573 doden, maar met de tol van vandaag van New York er bijgeteld, is de kaap van 10.000 overschreden.

Terwijl de curve voor de zwaarst getroffen landen in de wereld, Italië en Spanje, stilaan begint af te zwakken, stijgt die van de VS nog altijd feller. Er sterven daar nu bijna dubbel zoveel personen per dag aan de gevolgen van het coronavirus dan in beide Europese landen. Gisteren werden 1.144 Amerikaanse doden geregistreerd, tegenover 674 in Spanje en 525 in Italië.

De Amerikaanse curve zal dan ook vanavond, wanneer de nieuwe dagelijkse dodentol wordt bekendgemaakt, die van Italië doorbreken. Dat betekent dat de Verenigde Staten dan op hetzelfde punt in de besmetting meer doden dan Italië kennen. In absolute cijfers tellen Italië en ook Spanje nu wel nog meer doden dan de VS, maar dat is waarschijnlijk slechts nog een kwestie van enkele dagen.



Stad kan aantal doden niet meer aan

New York meldde gisterenavond voor het eerst wel minder nieuwe doden dan de dag ervoor. Maar gouverneur Andrew Cuomo waarschuwde om daar niet meteen hoopgevend nieuws in te zien. De staat is misschien “zeer dichtbij de piek” van het aantal besmettingen, of “misschien is de piek een plateau en zitten we nu daar”, klonk het.

Vandaag trok hij opnieuw aan de alarmbel: “De maximumcapaciteit van onze gezondheidszorg is bereikt.” In de strijd tegen de verspreiding van het virus verdubbelde Cuomo de boete voor overtreders van social distancing-maatregelen naar 1.000 dollar (ongeveer 925 euro). De lockdownmaatregelen zijn verlengd tot 29 april.

Dat de situatie in de miljoenenstad uit de hand loopt, blijkt ook uit de waarschuwing van Mark Levine, hoofd van de gezondheidsafdeling van het stadsbestuur. Hij verklaarde vanmorgen dat niet enkel het gezondheidssysteem tegen zijn limieten is gebotst, maar ook het systeem om de doden te begraven. Het stadsmortuarium, de ziekenhuismortuaria, de funeraria, en de kerkhoven kunnen de toestroom van overledenen niet meer aan, aldus Levine. “Ze zitten nu met het equivalent van een aanhoudend 9/11.”

“Een typisch ziekenhuismortuarium kan vijftien lichamen herbergen”, legt Levine uit op Twitter. “Die zijn nu vol. Dus heeft de stad 80 koelwagens naar ziekenhuizen in de stad gestuurd. Elke koelwagen kan honderd lichamen herbergen. De meeste zijn nu ook vol, en sommige ziekenhuizen hebben een tweede en zelfs derde koelwagen moeten inzetten. Funeraria kunnen niet volgen, en ook de kerkhoven kunnen de toestroom niet meer aan.”

Er zullen grote sleuven gegraven worden voor tien doodskisten in een rij Mark Levine, hoofd van de gezondheidsafdeling van het stadsbestuur

Parken

Volgens Levine gaat het bovendien niet enkel om doden in ziekenhuizen. “Op een gemiddelde dag sterven er 20 tot 25 mensen thuis in New York. Nu zijn dat er 200 tot 215. Elke dag.” Tot enkele dagen geleden werden al die overledenen nog getest op het coronavirus, “nu is dat onmogelijk geworden”. Wie nu thuis sterft zonder eerst getest te zijn, is officieel geen coronaslachtoffer. "Dat betekent dat ze het aantal slachtoffers van deze pandemie zo goed als zeker onderschatten”, zegt Levine nog.

Levine had voor zijn stadsgenoten dan ook een harde waarschuwing: New York zal heel binnenkort niet anders kunnen dan doden “tijdelijk te begraven”. "Dat zal waarschijnlijk gebeuren door een park in de stad te gebruiken voor begrafenissen (ja, u leest dat goed). Er zullen grote sleuven gegraven worden voor tien doodskisten in een rij.” Volgens Levine zullen de begrafenissen “op een ordelijke en waardige manier” gebeuren, en worden de kisten slechts tijdelijk begraven. “Maar dit zal hard zijn voor alle New Yorkers.”

Met de maatregel wil het stadsbestuur naar eigen zeggen “Italiaanse scènes vermijden, waar het leger lichamen uit de kerken en zelfs van de straten moest halen”. “Maar we moeten de gruwelijke realiteit onder ogen durven zien, dat we meer middelen nodig hebben om naast onze zieken ook onze doden te behandelen.”

Trump: “Licht aan einde van tunnel”

Een glimp goed nieuws kwam er wel uit het IHME-model van de Universiteit van Washington, dat op basis van de nieuwste gegevens continu het verloop van de pandemie in de VS probeert te voorspellen. Terwijl het model vorige week nog uitging van 6.000 doden per dag midden april, is dat aantal nu gezakt tot 3.000 doden per dag op het piekmoment op 16 april. Het aantal doden tegen augustus zou niet langer meer dan 90.000 bedragen, maar eerder vooraan in de 80.000.

Amerikaans president Donald Trump greep de nieuwe cijfers vanmorgen meteen aan op Twitter. “USA STRONG!”, tweette hij, en de boodschap dat er licht is aan het einde van de tunnel.



