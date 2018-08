Zo belabberd zag de brug er vóór instorting uit: "Er moeten nu koppen rollen" Redactie

Een tragedie die moest gebeuren, de vraag was enkel wanneer. Dat gevoel houden Italiaanse ingenieurs over aan de instorting van de Ponte Morandi, zeker nu ook nog eens foto's van vroeger opduiken. Daarop is te zien in wat voor belabberde toestand de brug verkeerde.

De Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli vindt dat er nu koppen moeten rollen bij de uitbater van de rampbrug. "Het privébedrijf dat het overgrote deel van het Italiaanse snelwegennetwerk uitbaat is verantwoordelijk voor de instorting en het management kan maar beter opstappen", klinkt het.

Volgens de minister zal de concessie van Autostrade per l'Italia voor het beheer van het snelwegennetwerk worden ingetrokken en riskeert de snelweguitbater tot 150 miljoen euro aan boetes. Bij de ramp kwamen gisteren meer dan 40 mensen om het leven. De bergingswerken duren intussen onverminderd voort en zowat 240 brandweerlieden zoeken met speurhonden tussen de brokstukken naar slachtoffers.

"Het bedrijf maakt miljarden winst, maar betaalt slechts een paar miljoen aan belastingen en bovendien voert het niet eens het nodige onderhoud uit aan bruggen en snelwegen", aldus de minister op de sociaalnetwerksite Facebook. Hij verwijt de snelwegbeheerder "ernstige tekortkomingen".

"Die brug is een vergissing"

Eerder verklaarde regionaal directeur Stefano Marigliani van Autostrade per l'Italia nog aan de krant Corriere della Sera dat "er absoluut geen enkele reden was om aan te nemen dat de brug gevaarlijk was". De constructie werd regelmatig onderhouden, klonk het. Onderhoudswerkzaamheden die in 2016 begonnen zijn, waren bijna afgerond. De snelweguitbater gebruikte naar eigen zeggen de modernste middelen om de veiligheid van de constructie te controleren. Er werden reflectometrische tests uitgevoerd om de binnenkant van het beton te controleren. "Bij de laatste testen van begin 2017 kwamen geen problemen aan het licht", zei Marigliani.

#Gênes le pont la semaine dernière .... sans commentaire pic.twitter.com/WWsUAPgAhR sebder(@ sebder1) link

Verschillende Italiaanse media voeren echter een ingenieur op die in 2016 al waarschuwde dat de onderhoudskosten van de brug de pan uit swingden. "Die brug is een vergissing, vroeg of laat moet ze afgebroken worden, maar ik weet niet wanneer", verklaarde ingenieur Antonio Brencich toen. Hij maakte gewag van rekenfouten en zei dat architect Riccardo Morandi verkeerd inschatte wat met de structuur van gewapend beton na verloop van tijd zou gebeuren.

"Langste en moeilijkste dag uit mijn loopbaan"

De Ponte Morandi, een vierbaansweg die ook als het Polcevera-viaduct wordt aangeduid, stortte gisteren tijdens een zwaar onweer over een lengte van ongeveer 100 meter in de diepte. De brug is een van de belangrijke verkeersknooppunten in de Ligurische hoofdstad en verbindt de autowegen die naar Frankrijk en Milaan leiden. Op het moment van de instorting reden volgens Angelo Borrelli, hoofd van de Civiele Bescherming, 30 tot 35 wagens en drie zware voertuigen op de brug. Die vielen zowat 45 meter naar beneden.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft intussen zijn programma in allerijl gewijzigd. Hij beschreef de dag van de ramp op Facebook als "de langste en moeilijkste dag" in zijn loopbaan als premier. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini greep het drama aan om kritiek te uiten op de Europese Unie. Volgens Salvini weerhouden de strenge Europese begrotingsregels Italië ervan om te investeren in upgrades van de infrastructuur. "Geld dat aan gezondheid en veiligheid besteed zou kunnen worden, mag als gevolg van de strikte (...) regels die Europa oplegt, niet voor uitgaven geboekt worden", hekelde de euroscepticus.