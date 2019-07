Zit voorzitter van Brexit Party achter diplomatiek lek dat leidde tot ontslag van Britse ambassadeur? LH

14 juli 2019

19u06

Bron: The Daily Express, The Sunday Times, Daily Mirror 0 Volgens de Britse krant Sunday Times is de schuldige gevonden van het diplomatieke lek dat leidde tot het ontslag van Britse ambassadeur in de Verenigde Staten. Het zou gaan om Richard Tice, miljonair en tevens de voorzitter van de Brexit Party van Nigel Farage. Tice heeft sinds vorig jaar een relatie met niet toevallig de journaliste van The Mail on Sunday die als eerste schreef over de memo’s.

Ambassadeur Kim Darroch was in de Verenigde Staten onder vuur komen liggen na een reeks gelekte memo’s waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump “onbeholpen” en “onbekwaam” noemde. De mails lekten uit vorig weekend via de krant Mail on Sunday en leidden woensdag tot het ontslag van Darroch, na een reeks uithalen van Trump.



De Metropolitan Police van Londen startte vrijdag een onderzoek naar het lek, maar The Sunday Times schrijft nu dat de politie al een verdachte op het spoor is. De krant vermoedt dat het om iemand gaat “die probeert om de carrière van ambtenaren te kraken die niet als pro-brexit worden beschouwd” en schrijft dat het om Brexit Party-voorzitter Richard Tice zou gaan.

Richard heeft er niets mee te maken. Hij heeft ze nooit gezien en was niet betrokken bij het bemachtigen van de memo’s Isabel Oakeshott, journaliste van The Mail on Sunday

Het was de krant The Daily Mirror die gisteren eerst aan het licht bracht dat Isabel Oakeshott, de journaliste van The Mail on Sunday die als eerste schreef over de memo’s, een relatie heeft met Tice en dat hij zou betrokken zijn in het lekken van de memo’s. Oakeshott, een gescheiden moeder van drie kinderen, weigerde commentaar te geven op de berichtgeving en zei ook meteen dat haar vriend niet betrokken was bij het lek. “Richard heeft er niets mee te maken. Hij heeft ze nooit gezien en was niet betrokken bij het bemachtigen van de memo’s. Er is geen enkel verband tussen hem en het artikel over de ambassadeur”, aldus Oakeshott.

Volgens Britse media is het wel opvallend dat Tice meteen na het eerste lek het ontslag van Darroch eiste en juichte toen hij opstapte. “Nu moet de volgende premier een pro-brexit zakenman als ambassadeur aanstellen”, zei hij. Volgens The Daily Mirror zou hij zelf ook op de functie van ambassadeur azen, maar een vriend verklaarde gisterenavond dat Tice dat niet wil. “Het idee kwam nooit bij hem op. Hij is helemaal gefocust op het voorzitterschap van de Brexit Party.”

De Sunday Times meldde nog dat Tice niet ontkende dat hij over de e-mails met zijn partner had “gesproken”. “Ik ga niet in details treden over een privégesprek”, aldus Tice nog. “Samenzweringstheoretici die denken dat ik Amerikaanse ambassadeur wil worden zijn totaal verkeerd. Belachelijk idee”, tweette hij gisteren.

Conspiracy theorists who think I want US Ambassador job totally wrong. Ridiculous suggestion! But other senior pro Brexit businessperson would do great job promoting U.K. & securing quick trade deal. I’m 100% focussed on chairing @brexitparty_uk & likely Autumn election Richard Tice(@ TiceRichard) link

Ook bij de Brexit Party wordt ontkend dat Tice ambassadeur wil worden. “Als partijvoorzitter heeft Tice dag en nacht gewerkt om ervoor te zorgen dat de partij voor het eerst de Europese verkiezingen kon winnen. Het idee dat hij een functie aan de andere kant van de Atlantische Oceaan begeert, is absurd”, aldus een woordvoerder aan The Daily Express. “Hij en de hele partij willen ervoor te zorgen dat de brexit plaatsvindt op 31 oktober en dat brexit de beste is voor iedereen die hier woont.”

