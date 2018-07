Zit 'Golden State Killer' achter brutale oude moord waarvoor een andere man in de gevangenis stierf? ADN

Bron: ABC News 0 Decennia lang bleef zijn identiteit een raadsel, sinds april is hij wereldberoemd: de ‘Golden State Killer’. Intussen wordt de 72-jarige ex-agent Joseph James Deangelo ervan verdacht achter zeker 50 verkrachtingen en 12 moorden te zitten in de jaren '70 en '80 in Californië. Maar was dat wel alles? Een advocate beweert nu de brutale werkwijze van de seriemoordenaar te herkennen in een oud moorddossier. Procureurs van Zuid-Californië herbekijken de zaak.

Advocate Annee Della Donna ontdekte gelijkenissen tussen de werkwijze van de seriemoordenaar en de brutale verkrachting en moord op een vrouw in 1979. Ze stelt dat vermoedelijk de Golden State Killer achter de moord zit en niet William Evins, de man die ervoor werd veroordeeld en inmiddels overleed in de gevangenis.

Joan Anderson (28) werd in 1979 verkracht en vermoord in haar huis in Fountain Valley. Bouwvakker William Evins werd gearresteerd nadat een vriend onder hypnose had verklaard dat Evins tegen hem had toegegeven dat hij Anderson vermoord had. Twee anderen getuigden onder hypnose dat de truck van Evins dicht bij de woning van Anderson stond geparkeerd. De man schreeuwde zijn onschuld uit, maar moest naar de gevangenis.

Vraagtekens

Enkele jaren later oordeelde het Californische hooggerechtshof dat de meeste getuigenissen van gehypnotiseerde mensen niet-ontvankelijk waren. De zaak werd in 1985 geseponeerd. Later werd Evins echter opnieuw in de boeien geslagen, nadat een beruchte informant in de gevangenis, James Dean Cochrum, de autoriteiten vertelde dat Evins tegen hem de moord had bekend. De bijdrage van die Cochrum staat ter discussie, aangezien de gevangenisklikspaan in die tijd beweerde van maar liefst vijf mensen een bekentenis te hebben gehoord, voor vijf verschillende moorden.

Evins zelf bleef zijn onschuld volhouden. Uiteindelijk pleitte hij wel schuldig, omdat dat hem een betere gevangenisdeal zou opleveren. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar tot levenslang. Door schuldig te pleiten, hoopte hij vrij te kunnen komen na 10 jaar. De man werd echter nooit vervroegd in vrijheid gesteld. In 2013 overleed hij in zijn cel.

De advocate stuitte op de zaak toen ze na de grote onthulling rond de Golden State Killer in april oude zaken begon uit te pluizen. “Bij deze zaak gingen er meteen rode vlaggen omhoog”, vertelt Della Donna. “Er zijn veel te veel problemen in termen van bewijs. Het was te verdacht om er niet dieper op in te gaan.” En dat is dus exact wat de advocate deed.

Modus operandi

Zo ontdekte ze dat de enkels van de jonge moeder zorgvuldig en hard waren vastgebonden met een koord dat van haar raamjaloezieën was afgesneden en dat de dader later had meegenomen. De echtgenote en mama was verkracht, haar hoofd was ingeslagen met een hamer.

Laat dat nu net binnen de modus operandi en brutaliteit van de Golden State Killer vallen. Verschillende van zijn slachtoffers zijn verkracht en doodgeslagen. Quasi altijd bond hij ze hard vast, soms met schoenveters, soms met gordijnkoorden. En vaak nam hij die afbindingen daarna mee. Daarnaast spendeerde de moordenaar van Anderson uren in haar huis nadat hij haar vermoord had. De dader had zelfs eten klaargemaakt en opgegeten in haar keuken. Nog iets wat een belletje doet rinkelen, want ook de Golden State Killer durfde soms lang blijven hangen in de woning van zijn slachtoffers.

En dan nog iets: het huis van Anderson lag erg dicht bij een afwateringsgreppel, een detail dat het meest consistent terugkomt bij de woningen die de seriemoordenaar viseerde: de nabijheid bij afwateringskanalen – voor een slimme en snelle ontsnapping indien nodig. En zo zijn er nog aanwijzingen die in de richting van de Golden State Killer wijzen. “Niet alles wat hij deed duikt op bij één plaats delict, maar je ziet wel dingen die heel typisch zijn voor hem.”

Onderzoek

Della Donna interviewde verder verschillende mensen die Anderson kenden, en ook de ex-vrouw en dochter van Evins. De advocate is van één ding nu heel overtuigd: “Ik ben 99 procent zeker dat Evins deze moord niet heeft gepleegd." Was het dan de Golden State Killer? “Ik weet het niet. Het lijkt er zeker op. We moeten dit goed onderzoeken. Er is geen reden om te denken dat we alle moorden van DeAngelo al kennen. Dus als er een moord gebeurt in een van zijn werkgebieden, en al deze punten gemeenschappelijk heeft met zijn werkwijze… dan moet dat bekeken worden.”

Della Donna diende het verzoek tot herziening van de oude moordzaak enkele weken geleden in. De officier van justitie van Orange County heeft ingestemd de zaak te herbekijken. Het valt af te wachten of DNA-testen mogelijk zijn.

