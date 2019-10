Zit geheimzinnige ‘slangenkopmaffia’ achter de 39 doden in de koelcontainer? KVDS

25 oktober 2019

12u25

Bron: The Telegraph, Daily Mirror 0 Terwijl de Britse autoriteiten met man en macht proberen te achterhalen wie de 39 doden zijn die deze week gevonden werden in een gekoelde oplegger in Essex, doet de ontdekking dat het om Chinezen gaat vermoeden dat de mysterieuze ‘slangenkopmaffia’ er voor iets tussen zou kunnen zitten. De zaak doet immers denken aan een gelijkaardig drama uit 2000, toen de lichamen van 59 Chinezen aangetroffen werden in een oplegger die van Zeebrugge naar Dover was gereisd. Daar bleek een ‘slangenkopbende’ achter te zitten, één van een aantal machtige Chinese organisaties van mensensmokkelaars van wie de activiteiten al eeuwenlang in duisternis gehuld zijn.

Heel veel is er niet bekend over deze ‘Snakeheads’, zoals ze in het buitenland genoemd worden. Het zijn Chinese bendes die deel uitmaken van de triades, organisaties die zich bezighouden met georganiseerde misdaad. Ze komen uit Fujian – een provincie aan de zuidoostkust van China – en smokkelen hun klanten (meestal in groep) naar rijke landen in Europa en Amerika.

Marteling

Ze verschillen van andere mensensmokkelaars doordat ze het volledige traject voor hun rekening nemen, van begin tot eind. Onder meer door middel van valse paspoorten, omkoping en illegale transporten in opleggers proberen ze hun ‘klanten’ op hun bestemming te krijgen. Die krijgen daar werk – vaak slavenarbeid – dat ze moeten uitvoeren om hun schulden aan de bende af te lossen. Want goedkoop is een overtocht niet. Die kan makkelijk tot 60.000 euro kosten. Wie niet alles afbetaalt, riskeert ontvoering en marteling. Ook van familieleden.

Een van de bekendste 'Snakeheads' was een vrouw: Cheng Chui Ping, ook wel bekend als Sister Ping. Zij leidde tussen 1984 en 2000 een succesvolle smokkelroute tussen Hongkong en New York. Ze werd uiteindelijk opgepakt en uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar ze tot haar dood in 2014 in de cel zat. Haar bijnaam was 'Moeder van alle Snakeheads'.

De bekendste zaak rond ‘slangenkoppen’ van bij ons dateert zoals gezegd van 2000. Toen werden de lichamen van 58 Chinezen gevonden in een oplegger die vanuit Zeebrugge naar Dover was gereisd. De slachtoffers waren door verstikking om het leven gekomen.

Tijdens het proces rond de zaak bleek dat de slachtoffers – 54 mannen en 4 vrouwen – hun noodlottige reis begonnen waren in Peking. Ze hadden elk zo’n 23.000 euro betaald om in het Verenigd Koninkrijk te raken. Daar hoopten ze op een beter leven dan dat wat ze kenden op het platteland in Fujian.

Paspoort

Eerst waren ze met hun eigen paspoort naar de Servische hoofdstad Belgrado gevlogen. Daar kregen ze valse documenten en waren ze ondergebracht op schuiladressen. Iedereen kreeg ook een codenummer in zijn kleren genaaid, om aan te geven van welke 'slangenkopbende' ze 'het bezit' waren. Dat was iets wat de speurders later ironisch genoeg hielp om de bende op te sporen.

Met de wagen ging het daarna naar Hongarije, waar ze in een oplegger geladen werden. Die reed via Oostenrijk en Frankrijk naar Rotterdam. Daar werden ze overgeladen in de oplegger van een andere truck, die via Zeebrugge met een ferry naar Dover zou reizen. Onderweg werd hun luchttoevoer echter afgesloten om te verhinderen dat ze ontdekt werden en daardoor stikten ze. Slechts twee van de vluchtelingen overleefden het: zij die het dichtste bij de deuren van de oplegger zaten.

Du Di Ke (20) en Ke Shi Guang (22) gaven de speurders achteraf cruciale info over wat er met hen gebeurd was. Ze vertelden hoe ze van truckchauffeur Perry Wacker vier emmers water gekregen hadden voor de reis en dat hij het ventilatiesysteem afgesloten had net voor hij uit België vertrok.

De Chinezen zaten in totaal meer dan negen uur in de luchtdichte ruimte op een van de warmste dagen van het jaar. Tijdens de oversteek van het Kanaal liet Wacker zijn vrachtwagen zes uur alleen om iets te gaan eten en twee films te bekijken. Intussen sloegen de vluchtelingen wanhopig op de binnenkant van de oplegger omdat de lucht op begon te raken. Niemand hoorde hen.

Wacker kreeg uiteindelijk 14 jaar cel voor doodslag. Hij kwam in alle stilte vrij in 2010.

Brein

Ook in deze zaak werd aanvankelijk vermoed dat het brein van de ‘slangenkopbende’ een vrouw was: Jing Ping Chen. Zij was vanuit Fujian naar Rotterdam verhuisd en had daar rond de eeuwwisseling een van de grootste mensenhandelnetwerken van Europa opgezet. Kort na de ontdekking van de lichamen in Dover dook ze onder. Uiteindelijk werd ze vrijgesproken van betrokkenheid in de zaak. In 2003 werd ze wel veroordeeld tot drie jaar cel nadat ze ervan beschuldigd was zo’n 17 miljoen euro te hebben verdiend met het smokkelen van naar schatting 175.000 mensen. Ze kwam vrij in 2005 en sindsdien is ze van de aardbodem verdwenen.

Het echte hoofd van de bende werd uiteindelijk in 2001 opgepakt in Fujian, maar het is onduidelijk of hij ooit voor de rechter verscheen.