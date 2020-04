Zit complottheorie over 5G en coronavirus achter brandstichting aan tientallen gsm-masten? HR

15 april 2020

20u43

Bron: Belga, ANP 3 Buitenland In Nederland en Groot-Brittannië is de voorbije dagen en weken brand gesticht aan tientallen gsm-antennes. De vrees bestaat dat de incidenten een gevolg zijn van foute complottheorieën dat 5G-netwerken de verspreiding van het coronavirus in de hand werken. Anti-5G-groepen op sociale media verheerlijken de brandstichtingen.

In Nederland werd op korte tijd al voor de veertiende keer een zendmast in brand gestoken. In de nacht van dinsdag op woensdag was dat het geval in Spijkenisse, in de buurt van Rotterdam.



In een grote anti-5G-Facebookgroep met 33.000 leden wordt het stichten van brand in zendmasten aangemoedigd en verheerlijkt, meldt Hart van Nederland. In de Facebookgroep zijn reacties te lezen als: “Alles wat met 5G te maken heeft, in de brand ermee”, “Goedzo” en “Yes Yesss! The fire rises”.

Mogelijk hebben de branden te maken met protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de stralingen van antennes slecht zijn voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat nochtans geen bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus. Er is hiervoor geen enkel bewijs.

Verheerlijking

In Facebookgroep Wij willen geen 5G Nederland delen mensen foto’s van plaatsen waar 5G-zendmasten zouden staan. Er is een poll geplaatst met wat voor acties er moeten komen tegen de zendmasten. De meeste stemmen gaan naar de optie om zendmasten onklaar te maken. Ook werd de brandstichting van een zendmast in Noord-Brabant verheerlijkt door een deel van de community.

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn de voorbije dagen een twintigtal gsm-antennes aangevallen, zo melden Britse media.

Twee jongeren van 18 en 19 jaar worden ervan verdacht een antenne in Dagenham, in de omgeving van Londen, in brand te hebben gestoken. In West-Yorkshire heeft de politie een onderzoek geopend naar een brand bij een antenne in Huddersfield dinsdagochtend.

“Compleet absurd”

De woordvoerder van de Britse overheid noemde de aanvallen “compleet absurd”. Hij benadrukte het essentiële belang van het telecommunicatienetwerk voor de gezondheidsdiensten, maar ook voor de bevolking die in contact wil blijven met hun naasten tijdens de coronacrisis.

Nick Jeffery, de CEO van telecomoperator Vodafone, zei in een blogpost via sociaalnetwerksite LinkedIn dat een van de aangevallen installaties in mobiele connectiviteit voorzag voor een ziekenhuis in Birmingham. “Er is absoluut geen link tussen 5G en het coronavirus. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat 5G schadelijk is voor de mens”, schrijft hij.

