Zinloos geweld: onverlaat duwt bejaarde vrouw (92) tegen de grond en wandelt verder Jedidja Tack

17 juni 2020

11u27

Bron: Mirror 12 In Manhattan, New York, heeft vrijdag op klaarlichte dag een voorbijganger een bejaarde vrouw geduwd waarna zij haar evenwicht verloor en op de straattegels terechtkwam. De dader zag wat hij had aangericht. In plaats van de vrouw hulp te bieden, wandelt hij gewoon verder.

De NYPD (New York Police Department) heeft gisteren een man opgepakt die een dame van 92 jaar zonder aanleiding een stevige tik tegen het hoofd verkocht toen hij haar kruiste. De gepensioneerde vrouw wandelde op vrijdagnamiddag met haar winkelwagentje op de Third Avenue in Manhattan toen een onbekende man haar plots tegen haar hoofd duwde met zijn linkerhand. De vrouw viel en belandde bijna met haar hoofd op een brandkraan. De man zag de vrouw liggen, maar wandelde rustig verder. De gewonde dame werd naar het Mount Sinai Beth Israel hospitaal gebracht met ernstige verwondingen, maar haar toestand is stabiel.

Het voorval vond plaats in de omgeving van Gramercy Park, Manhattan. De dader is een 31-jarige man uit de Bronx die al tientallen keren in aanraking is gekomen met de politie en daarbij maar liefst 100 keer gearresteerd is, zo meldde de New York Post.

UPDATE: The suspect involved in pushing the 92-year-old female in Manhattan has been APPREHENDED. https://t.co/GseUJRTJty NYPD NEWS(@ NYPDnews) link