Zineb overleefde als een van de weinige journalisten de aanslag op Charlie Hebdo. Nu ligt ze op ramkoers met de radicale islam Nadia Ezzeroili

13 maart 2018

14u12

Bron: Volkskrant 2 Als vurig aanhanger van westerse vrijheden is Charlie Hebdo-overlever Zineb El Rhazoui op ramkoers tegen het "islamitisch fascisme."

Het ouderschap heeft haar niet milder gemaakt, integendeel. Dat extremistische moslims nog steeds een prijs op haar hoofd hebben gezet, houdt haar evenmin tegen. Ruim drie jaar na de aanslag in Parijs op het satirische weekblad Charlie Hebdo trekt Zineb El Rhazoui (36), een van de weinige journalisten van het tijdschrift die aan de slachtpartij ontsnapte, nog steeds onvermoeibaar ten strijde tegen de radicale islam. El Rhazoui, dochter van Franse en Marokkaanse ouders, was te gast in debatcentrum De Balie in Amsterdam om op Internationale Vrouwendag over haar strijd te vertellen. Uitgeverij Prometheus heeft voor de gelegenheid haar pamflet Vernietig het islamitisch fascisme vertaald en uitgebracht op de dag van haar komst naar Nederland. El Rhazoui wil Europa waarschuwen tegen de gevaren van wat ze een groeiende fascistische stroming in de islam noemt, die vrouwen onderdrukt, terreur verspreidt en de culturele identiteiten van volkeren ontneemt. El Rhazoui: 'De oplossing komt niet uit de lucht vallen, de oplossing komt als we een ideeënstrijd durven aangaan.'

