Zimbabwe kroont eerste Miss Albino

17 maart 2018

17u57 0 Voor de allereerste keer is vandaag in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare een Miss Albino gekroond. Mensen met de erfelijke aandoening albinisme zijn in de Afrikaanse landen vaak het slachtoffer van discriminatie en geweld.

Volgens de Verenigde Naties vonden er sinds 2006 meer dan 600 aanvallen op albino's plaats in 28 landen ten zuiden van de Sahara.

In Tanzania bijvoordbeeld, werden traditionele toverdokters vorig jaar in de ban gedaan om een einde te maken aan de macabere praktijk van het ontvoeren en vermoorden van albino's. Slachtoffers worden aan stukken gesneden zodat hun huid en lichaamsdelen vermengd met kruiden en wortels kunnen worden gebruikt voor toverdrankjes en amuletten die klanten geluk en voorspoed moeten brengen. Onderzoek wees uit dat hun lichaamsdelen een kleine 500 euro kunnen opbrengen, een heel lichaam 60.000 euro. Albino-kinderen worden ter berscherming op speciale internaten geplaatst. Volwassenen durven amper naar hun werk of de deur uit te gaan.

Om het stigma rond albino's te doorbreken, organiseerde Brenda Mudzimu vandaag de allereerste albino-missverkiezing. Het gaat om een privé-initiatief. Noch de Zimbabwaanse overheid, noch het zakenleven steunden de schoonheidswedstrijd. Dertien vrouwen namen deel. Winnares is Sithembiso Mutukura (22). Zij wint 85 dollar (69 euro). Organisatrice Mudzimu betaalde de hoofdprijs door het ontbreken van sponsors uit eigen zak. Kenia organiseerde twee jaar geleden al een miss- en mister albino-verkiezing.

Naast de discriminatie, lijden albino's door het gebrek aan pigment in hun huid, haar en ogen vaak aan huidkanker en oogkwalen.