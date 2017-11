Zimbabwanen investeren massaal in bitcoin door onrust ep

17u54

Bron: ANP 1 AFP Een inwoner van Zimbabwe leest de laatste berichten over de onrust zijn land. De onrust in Zimbabwe zorgt ervoor dat de inwoners massaal hun geld in bitcoins steken, bij gebrek aan eigen biljetten en munten. Een Zimbabwaan moet woensdag 13.499 dollar betalen, omgerekend meer dan 11.000 euro, voor één bitcoin. Dat is twee keer zo veel als de koers wereldwijd.

Golix, een Zimbabwaans platform om in digitale munten te handelen, heeft in de afgelopen dagen voor 1 miljoen dollar aan transacties verwerkt. Dat is tien keer zo veel als in heel 2016.

Zimbabwe heeft geen eigen munteenheid meer. De Zimbabwaanse dollar was in 2009 afgeschaft. De munt was onbruikbaar geworden door een gigantische inflatie. Die bedroeg 79,6 miljard procent per maand aan het einde van 2008. Het land drukte biljetten van 100 biljoen (100.000 miljard) dollar, maar die waren maar een paar eurocent waard. Zimbabwanen kunnen nu alleen nog betalen in Amerikaanse dollar en Zuid-Afrikaanse rands.

Het leger van Zimbabwe heeft president Robert Mugabe onder huisarrest heeft geplaatst en de staatstelevisie overgenomen. Het is niet duidelijk wie nu aan de macht is. Eerder deze maand ontsloeg Mugabe zijn vicepresident, die erg populair is onder militairen, ten gunste van zijn eigen vrouw.

Photo News President Robert Mugabe werd onder huisarrest geplaatst.