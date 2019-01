Zimbabwaanse regering zet bevolking zonder internet SVM

18 januari 2019

12u43

Bron: Belga 0 De regering van Zimbabwe heeft het grootste telecombedrijf van het land bevolen zijn internetdiensten af te sluiten. De maatregel dient allicht om betogingen tegen de regering de kop in te drukken.

"We hebben een nieuwe richtlijn gekregen om het internet tot nader order volledig af te sluiten", deelde Econet mee. "Het gerecht moet oordelen over de wettigheid ervan, onze advocaten adviseren intussen om de richtlijn op te volgen.”

De internetdienst zal ten vroegste morgen weer beschikbaar zijn. "We hebben de sluiting bevolen omdat we merkten dat betogers via sociale media aan het organiseren waren, dus zijn onze acties gerechtvaardigd", aldus vice-informatieminister Energy Mutodi.

De sluiting komt na een week van massale protesten tegen de barre economische omstandigheden en de arrestatie van Evan Mawarire. Hij is een vooraanstaand criticus van de regering.

De regering van president Emmerson Mnangagwa heeft met protest van het publiek te kampen sinds de autoriteiten vijf dagen geleden de prijs van benzine en diesel meer dan verdubbelden. De maatregel kwam er nadat een brandstoftekort tot ellenlange files leidde aan de tankstations.