Zimbabwaanse politie voert onderzoek naar Grace Mugabe in zaak van ivoorsmokkel

25 maart 2018

15u35

De Zimbabwaanse politie heeft zondag bevestigd dat ze een onderzoek voert naar voormalige en controversiële first lady van het land, Grace Mugabe. Zij wordt ervan verdacht miljoenen dollars te hebben binnengerijfd met illegale export van ivoor. "Er is een rapport opgemaakt en de politie heeft een onderzoek geopend, meer kan ik nu niet zeggen", zei een woordvoerder van de politie, Charity Charamba.

De regeringskrant Sunday Mail schreef zondag dat de natuurbeschermingsdiensten vastgesteld hadden dat Mugabe "grote hoeveelheden ivoor naar China, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten" liet uitvoeren. Volgens een rapport dat de Sunday Mail aanhaalt, gaf ze de administratie van haar land de opdracht exportvergunningen te verlenen voor slagtanden van olifanten voor "geschenken" aan buitenlandse leiders. "Eenmaal ze het land uit waren, werden deze geschenken in andere ladingen verwerkt die aan de zwarte markt geleverd werden", preciseert de krant.

Nadat de huidige regering van Zimbawe weet kreeg van de smokkel, lokte de politie de vermoedelijke medeplichtigen van Grace Mugabe in de val, zei een hoge functionaris, Christopher Mutsvangwa, aan de krant. "Ze werden opgepakt (...) Toen we geconfronteerd werden met zoveel bewijzen, moesten we iets doen."

Grace Mugabe (52), die volgens de Sunday Mail binnenkort ondervraagd wordt door de politie, stond lang bekend om haar hang naar luxe en haar woedeaanvallen. De jongste jaren toonde ze ambitie om haar man Robert Mugabe (94) op te volgen, die moest aftreden nadat hij 37 jaar onafgebroken aan de macht was geweest.