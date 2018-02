Zimbabwaanse oppositieleider Tsvangirai overleden Redactie

14 februari 2018

21u49

Bron: afp/dpa 0 De Zimbabwaanse oppositieleider Morgan Tsvangirai is op 65-jarige leeftijd overleden, zo heeft vicevoorzitter Elias Mudzuri van zijn partij, de Beweging voor Democratische Verandering (MDC), bekendgemaakt.



"Zoals u weet maakte de voorzitter van onze partij MDC Morgan Tsvangirai het al een tijd niet goed. Met droefheid kondigen we aan ons icoon en onze vechter voor democratie te hebben verloren", twitterde Mudzuri.



De vroegere premier en eeuwige rivaal van ex-president Robert Mugabe maakte twee jaar geleden bekend aan kanker te lijden. Hij vertoefde daarom veel in Zuid-Afrikaanse ziekenhuizen. Vorige week nog liet hij weten dat zijn ziekte niet terminaal was.



In 2018 won Tsvangirai de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Zimbabwe. Maar hij kon vanwege geweld tegen zijn aanhangers niet deelnemen aan de tweede ronde zodat Mugabe aan de macht kon blijven.



Tsvangirai zou ook dity jaar officieel kandidaat van de MDC zijn voor het presidentschap en het daarbij opnemen tegen Emmerson Mnangagwa, de opvolger van Mugabe. Vandaag liet Tsvangirai de leiding van de partij, die hij in 1999 had gesticht, over aan één van de drie drie vicevoorzitters, Nelson Chamisa.

De overleden oppositieleider laat een extreem verdeelde partij achter. Die is al maanden verscheurd rond de vraag naar zijn opvolging.