Zimbabwaanse familie na drie maanden eindelijk weg van luchthaven Bangkok Renske Baars ADN

23 januari 2018

14u07

Bron: AD.nl 0 Een Zimbabwaanse familie heeft meer dan drie maanden op het vliegveld van de Thaise hoofdstad Bangkok geleefd. Het gezin durfde na de staatsgreep niet terug naar hun thuisland, maar had ook geen geldig visum om verder te reizen. Ze zijn nu richting de Filipijnen vertrokken.

Met vier volwassenen en vier kinderen onder de 11 bivakkeerde de familie op de Suvarnabhumi luchthaven tussen de toeristen en luchtvaartmedewerkers. Het gezin was al sinds mei 2017 in Thailand en probeerde in oktober naar Spanje te reizen. Omdat ze daar niet de juiste visa voor hadden, moesten ze gedwongen in Bangkok blijven.



Tegelijkertijd verstreken hun toeristenvisa en moesten ze een boete betalen. De enige weg was nu nog terug naar Zimbabwe, maar dat wilde de familie niet omdat ze bang waren voor vervolging. Hun asielaanvraag bij de Verenigde Naties wachtten ze af op de luchthaven.

Kanaruj Artt Pornsopit สาวน้อย Mashia จากซิมบับเว คนนี้ติดอยู่สนามบินกับพี่ชายและครอบครัวมาร่วมเกือบสามเดือน เนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบภายในประเทศ แต่จิตใจพวกหนูเข้มแข็งมากๆ ไม่งอแง ไม่ดื้อ อาจมีซนบ้างตามประสาเด็ก...

De opmerkelijke situatie kwam pas aan het licht toen een medewerker van het vliegveld in december een selfie maakte met een van de kinderen van het gezin. Hij schreef op sociale media over de toestand waar het Zimbabwaanse gezin in was geraakt door hun 'onstabiele thuissituatie'.

Filipijnen

Ook de Verenigde Naties kon niet veel doen. In Thailand bestaat er geen officiële asielprocedure. Er werden wel mogelijkheden onderzocht, zoals die van een reis naar de Filipijnen waar wel een VN vluchtelingenkamp is. De Zimbabwaanse familieleden vlogen daar gisteren naartoe, alhoewel niet duidelijk was volgens verantwoordelijke Cherngron Rimphadee van de Thaise immigratiedienst of dit het eindstation is voor het gezin.