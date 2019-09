Zimbabwaanse ex-president Robert Mugabe (95) overleden SPS TT

06 september 2019

07u09

Bron: BBC, ANP, Belga 8 Robert Mugabe, de gewezen president van Zimbabwe, is overleden op 95-jarige leeftijd. Dat meldt de BBC. Mugabe overleed na een ziekte, bevestigde zijn familie aan de Britse omroep.

“Het is met het grootste verdriet dat ik het overlijden van de stichtende vader van Zimbabwe en de voormalige president, Robert Mugabe, aankondig”, aldus de huidige president Emmerson Mnangagwa. Mugabe overleed in Singapore. Hij ging daar de afgelopen jaren geregeld naartoe voor medische behandelingen. Mnangagwa noemde Mugabe nog een “icoon van bevrijding”, die “zijn leven heeft gewijd aan de emancipatie en het mondig maken van zijn volk”. “Zijn bijdrage tot de geschiedenis van ons land en continent zal nooit worden vergeten.”

Mugabe werd op 21 februari 1924 geboren in wat toen nog Zuid-Rhodesië heette. Dat was een Britse kolonie. In 1963 stichtte hij de Zimbabwe Afrikaanse Nationale Unie (ZANU). Vanaf 1964 zat Mugabe tien jaar gevangen in een Rhodesische gevangenis. Intussen verklaarde in 1965 de blanke premier Ian Smith Rhodesië onafhankelijk.

Na zijn vrijlating begon Mugabe een gewapende strijd tegen Smith: de zwarte bevolking eiste meer zeggenschap van de blanke regering. Smiths blanke minderheidsregime stortte na veertien jaar internationale druk en isolatie in. In 1980 werd Zimbabwe een republiek binnen het Britse Gemenebest en Robert Mugabe werd premier. Sinds 1987 bekleedde hij de functie van president.

Blanke ministers

Mugabe nam als regeringsleider ook blanke ministers op in zijn kabinet. Het contrast met het apartheidsregime in buurland Zuid-Afrika leverde hem aanvankelijk veel steun en sympathie op. In 1999 kreeg de leider te maken met een steeds sterkere oppositie. Het kostte hem bijna zijn ambt toen de kiezers in 2000 een grondwetswijziging massaal afwezen. Met behulp van knokploegen, loyale officieren en verkiezingsfraude wist hij lange tijd de absolute macht te behouden.

De zittende president was in juni 2008 de enige kandidaat in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hij kon zich daarom opnieuw tot staatshoofd laten beëdigen. Met intimidatie en geweld had Mugabe de winnaar van de eerste ronde Morgan Tsvangirai en diens aanhang buitenspel gezet.

Huisarrest

Het ontslag van zijn vicepremier en de latere president Emmerson Mnangagwa luidde uiteindelijk het einde van zijn heerschappij in. Daarmee joeg hij het leger en zijn eigen partij tegen zich in het harnas. Het leger plaatste Mugabe in november 2017 onder huisarrest en dwong hem op te stappen.

De ex-president had een behandeling gekregen voor een niet nader bepaalde ziekte in Singapore sinds april dit jaar. In augustus had Mnangagwa het land gezegd dat Mugabe in een buitenlands ziekenhuis was opgenomen, maar dat hij aan de beterhand was.