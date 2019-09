Zimbabwaans oud-president Mugabe wordt begraven in zijn geboortedorp volgens zijn familie AW

12 september 2019

13u52

Sinds de dood van Robert Mugabe, oud-president van Zimbabwe, kibbelen zijn familie en de politieke partij waar hij jarenlang leider van was, over zijn begraafplaats. Zijn familie zegt nu dat de oud-president begraven zal worden in Kutame, zijn geboortedorp, en niet op de plek waar alle nationale helden liggen.

Voorlopig ligt het lichaam van Mugabe nog opgebaard op zijn landgoed in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. Daar zou zondag zijn nationale begrafenis plaatsvinden. Maar volgens zijn familie gaan die plannen niet door.

“Zijn lichaam zal op zondagavond in Kutama opgeborgen worden, gevolgd door een privébegrafenis”, aldus Leo Mugabe, de neef van de overleden oud-president. “Dat heeft zijn familie beslist.” Kutame is het geboortedorp van de oud-president en ligt zo'n tachtig kilometer ten noordwesten van Harare.

Normaal zou Robert Mugabe begraven worden op het zogenaamde ‘Helden Veld’ (Hero’s Acre), maar dat weigerde hij zelf voordat hij stierf. Woedend over wat hem was aangedaan - in 2017 maakte de huidige Zimbabwaanse president een einde aan de 37 jaar durende regeerperiode van het oudste staatshoofd ter wereld waarna die verbitterd achterbleef in Singapore - liet Mugabe via zijn familie weten dat hij daar in geen geval begraven wilde worden.

Van Singapore naar Harare

Mugabe overleed vorige week op 95-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de Aziatische metropool Singapore. Hij had zich daar laten behandelen aan kanker. Zijn gezondheidstoestand was slecht sinds hij in 2017 opzij was gezet door het leger. Inmiddels werd zijn lichaam al overgebracht naar Zimbabwe.