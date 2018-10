Zijn vriendin verliet hem voor een andere vrouw en daarop besloot hij zijn woede te koelen op hun dochtertje. Ze overleefde het niet KVDS

02 oktober 2018

20u16

Bron: The Mirror 12 “Mijn ex-vriend bedreigt me met een mes. Hij heeft net mijn dochtertje naar binnen gesleurd en hij heeft een mes. Hij houdt mijn kindje gegijzeld. Alsjeblieft, hij doet haar gillen. Ik kan haar horen. Haast jullie, alsjeblieft. Ze is acht.” Dat hoorde de operator van de alarmcentrale op 20 januari toen de Britse Tracey Taundry (34) het noodnummer belde. Ze had haar vriend verlaten om een relatie te beginnen met een andere vrouw en daar kon William Billingham (55) niet mee om. Hij besloot haar te raken in wat haar het liefste was: hun dochter Mylee (8).

Tijdens het proces van de man uit Brownhills bij Birmingham - dat gisteren zijn afloop kende - werd tot in detail verteld wat er de fatale dag precies gebeurde. Er waren al eerder spanningen geweest tussen Billingham en Taundry en die zouden deze keer een hoogtepunt kennen.

Mes

Taundry was naar het huis van haar ex getrokken om haar dochter op te halen, nadat Billingham gebeld had dat ze zich niet lekker voelde. “Ik stond buiten met mijn arm rond Mylee”, getuigde de vrouw in tranen tijdens het proces. “Plots verscheen hij in de deuropening met een mes en riep hij dat hij me zou vermoorden. Hij stormde op me af en hield het mes tegen mijn keel. Mylee stond voor me en ik duwde haar weg. Daarop deinsde ik achteruit, maar ik viel. Mylee stond intussen naast de voordeur. Ze weende en riep: ‘Mama, stop daarmee papa, mama!’ Hij stapte op haar af en sleurde haar aan de kap van haar jas naar binnen, terwijl ze gilde: ‘Stop! Mama!’ Daarop smeet hij de voordeur dicht.” (lees hieronder verder)

De moeder begon op de voordeur te bonzen, maar raakte er niet in. Binnen hoorde ze haar dochter nog altijd om haar roepen. Enkele seconden later werd het plots doodstil.

Meteen belde de vrouw de hulpdiensten, die onmiddellijk ter plaatse kwamen. De jury hoorde hoe de vrouw de alarmcentrale vertelde dat haar ex een enorm mes had en dat de oorzaak van zijn agressie te vinden was in de nieuwe relatie die Taundry was aangegaan.

Jammeren

Inspecteur Stacey Banbery ging als eerste naar binnen en vertelde de jury dat ze Billingham hoorde jammeren. “Hij lag op de vloer van de keuken en ik zag de beentjes van Mylee onder hem uitsteken. Hij lag met zijn gezicht naar beneden. Hij hield zijn handen boven zijn hoofd en ik zag een grote hoeveelheid bloed.” (lees hieronder verder)

De werkloze fabrieksarbeider bleek zijn dochter één keer in de borst gestoken te hebben met een keukenmes met een lemmet van 20 centimeter. Openbare aanklager Karim Khalil vertelde dat de moord “snel, opzettelijk, klinisch en brutaal” uitgevoerd was. “Het was geen ongeluk. Hij stootte diep en gewelddadig toe in het meest kwetsbare deel van het lichaam van zijn dochter.”

Contrast

Een groot contrast met eerder die dag, toen de man met Mylee op stap was geweest. Hij was met haar gaan winkelen en even voor de steekpartij postte hij nog een foto van zijn dochter op Facebook waarop ze te zien was terwijl ze lachend pizza aan het eten was op bed. (lees hieronder verder)

Na de steekpartij werd het meisje naar het kinderziekenhuis van Birmingham gevoerd, maar daar stierf ze twee uur na aankomst. Een autopsie toonde aan dat ze snijwonden had op haar handen, wat suggereerde dat ze zichzelf had proberen te verdedigen. Billingham zelf was ook zwaargewond, want na de moord had hij het mes in zijn eigen buik gestoken. Hij overleefde het wel.

Haat

Tijdens het proces werd ook duidelijk waarom de vader van zes zijn ex zo veel haat toedroeg. Volgens Khalil en de politie was hij jaloers nadat Taundry een nieuwe relatie was begonnen, met een vrouw. “Hij vreesde dat hij zijn kinderen minder zou zien en dat wilde hij niet aanvaarden.”

Zelf beweerde Billingham dat hij zich niets herinnerde van wat er die avond precies gebeurde. Maar hij beweerde wel dat jaloezie er niets mee te maken had. “Hij ontkende dat hij wraak wilde nemen”, aldus Khalil. “Hij omschreef de moord als een moment van waanzin.”

Schuldig

De man werd gisteren schuldig bevonden aan moord en bedreiging en kreeg een levenslange celstraf. Daar zal hij minstens 27 jaar moeten van uitzitten. Na de uitspraak beschreven vrienden hem als ‘een echte Jekyll en Hyde’. “Het ene moment was hij een topkerel en het volgende was het of er iets in hem knapte. En je wist nooit wanneer het zou gebeuren.”