Zijn vrienden tekenden op zijn gezicht en namen foto's in plaats van hulpdiensten te bellen: Jake (16) stierf na drinken fles wodka

Bron: The Independent 11 Facebook Een eindejaarsfeestje in het Britse Pinxton is geëindigd in een drama. De zestienjarige Jake Wheatcroft overleed nadat hij een hele fles wodka binnenhad. Zijn drie vrienden lieten na om de hulpdiensten te bellen. In plaats daarvan tekenden ze "als grap" op het gezicht van de bewusteloze tiener, sloegen ze hem met een keukendoek, gooiden ze water op zijn kruis en namen ze foto's. Jakes ouders vragen zijn vrienden om nu eindelijk de waarheid te vertellen.

De vrienden van Jake Wheatcroft hadden op oudejaarsavond blijkbaar niet door hoe erg hij eraan toe was. Toen Jake na het leegdrinken van een fles wodka van 70 cl op de zetel in slaap viel, besloten ze grapjes met zijn beschonken toestand uit te halen. Ze namen onnozele foto's van Jake, met schunnige boodschappen op zijn gezicht, allemaal terwijl de jongen bewusteloos was en al lag te sterven. Toen een van de drie vrienden Jake tevergeefs probeerde te wekken, ging hij maar gewoon in zijn kamer op de Xbox spelen. Later zou hij zijn verklaring voor de rechtbank wijzigen en zeggen dat hij eerst de polsslag en de ademhaling van Jake had gecheckt. Uiteindelijk legden de jongens Jake in de stabiele zijligging op de vloer in de woonkamer, zodat hij niet zou stikken. Toen gingen ze slapen.

Om 11 's ochtends op nieuwjaarsdag begreep iemand dan toch de ernst van de situatie. Hij voelde naar eigen zeggen de "stijve armen" van Jake en "wist meteen dat hij dood was". Hij belde geen ambulance - "ik was in paniek" - maar haalde Jakes vader erbij, die enkele huizen verder woonde. De man verwittigde wél meteen de hulpdiensten, maar toen was het al te laat. Jakes tante, Maxine Bedford (55), vindt dat zijn vrienden "bloed aan hun handen hebben", omdat ze Jake hadden kunnen redden. "Het was duidelijk dat hij problemen had en toch deden zijn vrienden niks. Wij, als familie, willen gerechtigheid."

Jake stierf aan acute alcoholvergiftiging. Hij had 3,16 promille in het bloed, waardoor het hersengedeelte dat de ademhaling regelt "in slaapstand ging", legde patholoog Michael Biggs de doodsoorzaak uit. Bizar: twee vrienden verklaarden dat Jake de hele avond op z'n eentje van de fles wodka had gedronken, maar zijn vingerafdrukken werden er niet op gevonden. De politie zei dat de leugens van de jongens de ouders nog meer stress bezorgden.

Amanda en Carl, de mama en papa van Jake, beschreven hun zoon als een "fantastische, beleefde superkerel, door iedereen geliefd". In een brief schreven ze: "Ons leven is voor altijd geruïneerd. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. We vragen alleen dat het onderzoek ernstig genomen wordt en dat er geen leugens meer verteld worden zodat we eindelijk de waarheid te horen krijgen. Voor Jake."

Lijkschouwer Robert Hunter zegt dat hij "in zijn 17-jarige carrière nog nooit een soortgelijke situatie meemaakte": "Ik vind het toch erg vreemd dat geen enkele aanwezige in dat huis het initiatief nam om de politie te bellen toen ze een lijk aantroffen op de vloer". Hunter begrijpt dat de jongeren hun eigen verhaal verzonnen uit schrik om gestraft te worden, maar zei dat ze de gevolgen daarvan duidelijk niet beseften. Hunter doet een oproep aan de jeugd in het algemeen: "Ajb, bel de hulpdiensten als een van je vrienden bewusteloos valt na het drinken van alcohol of voor welke reden dan ook. Je komt daardoor niet in de problemen, maar je kan wél een leven redden."