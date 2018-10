Zijn vader zou in stukken gesneden zijn in opdracht van regime, maar zoon Khashoggi wordt gedwongen om hand van Saudische kroonprins te schudden HA

24 oktober 2018

10u22

Bron: Al Jazeera 0 Een foto waarop Salah Khashoggi met gekwelde blik de hand schudt van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman verhit de gemoederen op Twitter. De zoon van de gedode journalist Jamal Khashoggi was gisteren te gast in het koninklijk paleis in Riyad voor een rendez-vous met koning Salman en diens zoon. Een wrange pr-stunt om de reputatie van bin Salman, die mogelijk iets te maken heeft met de dood van de kritische verslaggever, op te krikken, klinkt het op het internet.

Ook de broer van Jamal Khashoggi, Sahl bin Ahmed Khashoggi, werd ontboden op het paleis. “De koning en kroonprins hebben hun medeleven overgebracht aan de leden van de familie Khashoggi”, verkondigde het Saudische staatsbureau SPA. Volgens Chris Doyle van de Council of Arab-British Understanding had de ontmoeting als doel de reputatie van bin Salman in een beter daglicht te stellen. De kroonprins wordt door sommigen immers beschouwd als de opdrachtgever van de moord op Khashoggi. Of hij zou er minstens iets mee te maken hebben gehad.



Een bittere pr-stunt, vinden criticasters. “Deze foto doet me willen schreeuwen en overgeven”, tweette Manal al-Sharif, vrouwenrechtenactiviste en auteur van ‘Daring to Drive: a Saudi Woman’s Awakening’. “Meedogenloos”, omschrijft mensenrechtenactivist Fadi Al-Qadi de beelden die SPA de wereld instuurde.



And here is the video. Salah (#JamalKhashoggi son, banned from travel) had to shake hands with who is believed to be his dad's killer.



Ruthless. Ruthless. Ruthless#Khashoggi pic.twitter.com/EKS9UZQ8Jc Fadi Al-Qadi(@ fqadi) link

“Beeld zegt meer dan 1.000 woorden”

“Deze foto zegt meer dan duizend woorden”, verklaarde Doyle aan Al Jazeera. Dit is het gezicht van een zoon die beseft dat hij de hand aan het schudden is van de moordenaar van zijn vader.”



Jamal Khashoggi, die onder meer werkzaam was als columnist bij The Washington Post en in de Verenigde Staten woonde, werd op 2 oktober vermoedelijk vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Saudi-Arabië ontkende lange tijd dat de man in het gebouw werd omgebracht, maar enkele dagen geleden bekenden de autoriteiten dan toch dat Khashoggi “bij een gevecht in het consulaat” is gestorven.



Saudische autoriteiten zeggen dat ze achttien verdachten hebben gearresteerd en hoge functionarissen hebben ontslagen. Kroonprins Mohammed bin Salman, naar wie gewezen wordt als een mogelijke verdachte in de zaak, ontkent elke betrokkenheid bij de moord. De Saudische regering zei gisteren dat alle betrokkenen bij de moord verantwoording zullen moeten afleggen, “eender om wie het gaat”. Bin Salman blijft tot nu toe echter buiten schot.

Lichaamsdelen

Er zouden intussen lichaamsdelen zijn gevonden van de vermoorde journalist, zo bracht Sky News gisteren naar buiten. De lichaamsdelen zouden volgens de Britse nieuwszender gevonden zijn in de tuin van het Saudische consulaat in Istanbul. Turkse politieagenten voerden gisteren ook een huiszoeking uit in een pand dat eigendom zou zijn van een lid van de vijftienkoppige opruimploeg, die speciaal uit Saudi-Arabië werd overgevlogen om Khashoggi te vermoorden. In een voertuig van het consulaat werden twee koffers met persoonlijke spullen van de journalist aangetroffen, aldus CNN Türk. Het voertuig werd maandag aangetroffen op een parking in het Sultangazi-district in Istanbul.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavosoglu heeft gisteren nogmaals bevestigd dat Turkije de zaak verder blijft onderzoeken. “We hebben een gezamenlijk onderzoek met de Saudi’s, maar het parket van Istanbul voert ook een eigen onderzoek.” De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei eerder op de dag tijdens een bijeenkomst van zijn AKP-partij dat de moord op Khashoggi “zorgvuldig” gepland was.