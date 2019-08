Zijn partij wil nieuwe verkiezingen en dus voert Salvini al campagne in... zwembroek LH

Bron: Belga 1 De Italiaanse extreemrechtse regeringspartij Lega van Matteo Salvini noemt nieuwe verkiezingen het enige alternatief, sinds haar populistische coalitiepartner, de Vijfsterrenbeweging, een regeringscrisis uitlokte. Ondertussen voerde Salvini alvast campagne in zwembroek en als dj aan de Adriatische kust.

"Italië heeft zekerheid, moed en gezamenlijke beslissingen nodig", aldus de Lega in een mededeling. Een regeringsherschikking kan geen oplossing bieden, klinkt het, omwille van het dagelijkse gekissebis binnen de coalitie. "Elke dag die voorbijgaat is een verloren dag. Voor ons is het enige alternatief voor deze regering om Italianen hun zegje te laten doen bij een nieuwe verkiezing", aldus Lega.

De mededeling is een reactie op de crisis die Lega’s coalitiepartner, de populistische Vijfsterrenbeweging, uitlokte door te proberen een door de Europese Unie gesteund spoorwegproject tegen te houden. De Vijfsterrenbeweging wil dat het geld geïnvesteerd wordt in de verbetering van lokaal en regionaal vervoer. Salvini’s Lega is voor de aanleg van het spoorproject. Maar Salvini heeft nog niet opgeroepen tot het ontslag van premier Giuseppe Conte. Hij heeft er ook nog niet mee gedreigd zijn ministers uit de huidige regering terug te trekken.

Afgelopen weekend was Salvini, die ook minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier in de Italiaanse regering is, opvallende aanwezige op een strand in Milano Marittima, aan de Adriatische kust. Daar liet Salvini zich in zijn zwemshort fotograferen met fans, een mojito in zijn hand en zelfs als dj. Ook het feit dat hij gisteren begon aan een tour van twee weken door Zuid-Italië, door Italiaanse media Salvini’s ‘beach tour’ genoemd, doet sterk vermoeden dat de Lega-leider al in campagnemodus verkeert.

