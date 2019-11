Zijn land crepeert, maar Afrikaanse koning koopt splinternieuwe Rolls-Royce voor al zijn 15 vrouwen Erik Kouwenhoven

20 november 2019

15u56

Bron: AD.nl 16 Het Afrikaanse land Eswatini, dat tot vorig jaar nog Swaziland heette, wordt verscheurd door armoede, maar dat weerhield koning Mswati III er niet van zijn toch al indrukwekkende autocollectie uit te breiden met niet minder dan 19 Rolls-Royces en 120 BMW’s.

Volgens The Times komt de aankoop van zijne excellentie ten goede aan het gezin, dat uit 15 vrouwen en 23 kinderen bestaat. De monarch - die meer dan 200 miljoen dollar waard is - ligt al langer onder vuur vanwege zijn overdadige levensstijl. Zo bezit hij een vloot van luxeauto’s, privévliegtuigen en heeft hij zelfs zijn eigen luchthaven.

Fan van Duitse wagens

Het zou gaan om een vloot vrachtwagens die was geladen met 20 Rolls-Royces en één Rolls-Royce Cullinan. De auto's zijn voor de 15 vrouwen van de koning en één ervan is voor zijn moeder. De luxe SUV Cullinan zou volledig zijn aangepast en zal door de koning zelf worden gebruikt. Het is nog niet bekend of de auto’s rechtstreeks zijn besteld bij de BMW Group, het moederbedrijf van Rolls-Royce, of dat ze zijn gekocht via een tussenpersoon.



De koning is overduidelijk fan van Duitse voertuigen, aangezien hij ook al 20 (!) Mercedes-Maybach S600 Pullmans, een Maybach 62 en een BMW X6 bezit. Hij breidde ook zijn privévloot uit door een andere privéjet te kopen op zijn 50ste verjaardag vorig jaar, waarvoor hij 13,2 miljoen dollar betaalde.

Stevig huishoudbudget

Naast zijn nieuwe vloot Rolls-Royces heeft Mswati III naar verluidt ook een bestelling geplaatst voor 120 BMW’s. Verschillende lokale bronnen melden dat talloze blauwe en witte BMW 540 sedans en X3 SUV’s werden afgeleverd aan het land dat wordt omsloten door Zuid-Afrika en Mozambique.

Volgens de Britse krant The Guardian verhoogde Mswati enkele jaren geleden zijn huishoudbudget tot 61 miljoen dollar - en dat terwijl de meerderheid van zijn onderdanen van minder dan één dollar per dag moet zien rond te komen. Mswati heerst al over Swaziland sinds 1986, als opvolger van zijn vader koning Sobhuza II, van wie hij de 67e (!) zoon was. Zijn wil is letterlijk wet: een grondwet hanteert Mswati niet.