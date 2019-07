Zijn kogel doorboort everzwijn en vliegt verder naar de weg: jager schiet man dood in auto KVE

17 juli 2019

12u32

Bron: Bild, Mittelbayerische 0 Hij beschikte al 23 jaar over een jachtvergunning. De jacht was voor hem nooit een hobby, maar wel een plicht. In augustus 2018 maakte de 46-jarige Duitser Hans-Jürgen H. echter een fout met fatale gevolgen. Zijn kogel doorboorde eerst een everzwijn en doodde vervolgens een man die in een wagen voorbijreed. Deze week moet hij voor de rechtbank verschijnen.

Op 12 augustus 2018 leidde Hans-Jürgen H. de drijfjacht nabij autoweg B16 in deelstaat Beieren. Elf andere jagers deden mee.

Bij aanvang van de jacht had Hans-Jürgen H. erop gewezen dat het mogelijk om een gevaarlijke situatie ging gezien de nabijheid van de autoweg. Volgens een andere jager zei H.: ”Niemand schiet in de richting van de autoweg want geen enkel everzwijn is het waard dat we een mensenleven in gevaar brengen”.

Longen

Maar de man verloor op een bepaald ogenblik zijn eigen instructies uit het oog. Toen enkele dieren uit het struikgewas kwamen en naar het veld gedreven werden, loste hij enkele schoten met zijn geweer. Een kogel doorboorde een everzwijn, zo wees onderzoek uit, en vloog verder naar de weg. Daar trof het een voorbijrijdende wagen met inzittenden Peter B. (62) en Harald S. (47). Het projectiel ging door het zijraam en raakte Harald. Hij kreeg een kogel in de longen en was op slag dood.

Deze week vindt het proces plaats over het drama dat zich bijna een jaar geleden afspeelde. De vader van drie kinderen riskeert vijf jaar celstraf wegens dood door nalatigheid. Een uitspraak wordt op 25 juli verwacht.

“Terechtgesteld als een everzwijn”

Hans-Jürgen H. huilde gisteren in de beklaagdenbank. Wat verder zaten de ouders van het slachtoffer. “Onze zoon is terechtgesteld als een everzwijn. Wij hebben geen levensvreugde meer”, verklaarden ze aan Bild.

Hans-Jürgen H. heeft na het ongeval zijn wapens ingeleverd. Zijn jachtvergunning laat hij niet verlengen. Hij wil geen jager meer zijn.