Zijn ijsjes verkochten voor geen meter. Maar dan gebeurde er iets dat zelfs zijn wildste dromen heeft overtroffen Karen Van Eyken

03 juli 2018

14u54

Bron: BBC 1 Justin Woolverton (38) was bedrijfsjurist in Los Angeles toen hij een andere uitdaging zocht. Op het moment dat hij een origineel ijsrecept bedacht in zijn keuken, zag zijn eigen onderneming het levenslicht. Maar de verkoop liep in het begin voor geen meter. Toch bleef Justin in zijn product geloven en bewerkstelligde een ongeziene ommekeer: van kneusje in de supermarkt tot het bestverkopende ijsmerk in de Verenigde Staten.

Het idee om een origineel ijsje te bereiden, hing samen met zijn veranderende eetpatroon. De Amerikaan wilde minder grote schommelingen in zijn bloedsuikerspiegel, maar toch blijven genieten van zoete lekkernijen. Zodoende ging hij aan de slag in zijn keuken. Een kommetje Griekse yoghurt met fruit en stevia viel best te pruimen maar was niet the real thing.

Hij kocht een goedkope ijsmachine van amper twintig dollar en deed hetzelfde mengsel daarin. "Het smaakte fantastisch", doet Justin zijn verhaal aan de BBC. "En indien ik dit zo lekker vond, wat zouden anderen er dan van vinden?"

De man begon vervolgens te experimenteren met andere ingrediënten. "Het kostte me een jaar tijd om het recept te vervolmaken", legt hij uit.

Uiteindelijk kwam ook goede vriend Doug Bouton - eveneens een voormalig bedrijfsjurist - mee aan boord en samen startten ze in 2012 het bedrijf op met geleend geld van de bank, maar ook van vrienden en familie.

De onderneming kende echter een moeizame start. Hij moest de supermarkten smeken om hun 'gezonde' ijsmerk 'Halo Top' met weinig suiker toch in de rekken te houden. "We zaten op ons tandvlees", herinnert Justin zich. "Ik smeekte de supermarkten om Halo Top te blijven aanbieden en beloofde dat alles zou veranderen." Maar dat het zo'n hoge vlucht zou nemen, had ook de bedenker van de ijsjes nooit kunnen vermoeden, zelfs niet in zijn wildste dromen. Zes jaar na de start is Halo Top nu het bestverkopende ijsmerk in de Verenigde Staten en is dus Ben & Jerry's en Häagen-Dazs voorbijgesneld.

YouTube en Instagram

Deze krachttoer werd niet gerealiseerd door een dure marketingcampagne want daar was geen budget voor maar wel dankzij een slimme promotieactie op sociale media. Het bedrijf benaderde mensen met veel volgers op YouTube en Instagram. Zo groeide Halo Top uit tot een cool alternatief voor de gevestigde waarden.

De grote doorbraak kwam er in 2016 toen toen een journalist van GQ magazine een grappig artikel schreef over hoe hij tien dagen aan een stuk enkel calorie-arme ijsjes van Halo Top had gegeten. Het artikel ging viraal en de verkoopcijfers van het ijsmerk door het dak. Halo Top kreeg vleugels en lijkt niet meer te stoppen.

Justin kreeg al vele overnamevoorstellen, maar heeft ze één voor één geweigerd. Gigant Unilever bood nochtans meer dan twee miljard dollar. Toch zien Justin en zijn vennoot het groots. De Verenigde Staten gingen al volledig voor de bijl. Nu de rest van de wereld nog. "Binnen vijf jaar zal onze naambekendheid wereldwijd even groot zijn als die van concurrent Ben & Jerry's", besluit een zelfzekere Justin. Wait and see!