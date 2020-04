Zijn familie bleef dertig uur lang aan de telefoon. Tot hij stierf aan coronavirus KVE

22 april 2020

17u13

Bron: CNN, USA Today 18 Het einde van Don Adair (76) naderde. En zoals met zo vele patiënten die Covid-19 hebben, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, moest ook hij alleen strijden zonder de liefdevolle nabijheid van zijn naasten. En dus plaatste een verpleegster een telefoon tegen het oor van de Amerikaan. En zijn familie praatte met hem. Uren aan een stuk. Hij was niet meer alleen toen hij zijn laatste adem uitblies. “Waar het werkelijk om draait in het leven, is familie. Is liefde”, vertelde zijn dochter Abby aan CNN.



Abby Adair Reinhard drukte haar iPhone strakker tegen haar oor en spande zich in om het zachte ritme van haar vaders adem te horen.

In. Uit. In. Uit.



Enkele kilometers verderop in een hospitaalbed in Rochester (New York) was haar vader aan het sterven. Abby bracht de volgende anderhalve dag door met luisteren naar haar stervende vader, biddend dat hij haar stem toch kon horen. “Ik vind het zo erg papa dat je hier allemaal door moet”, zei ze. En zo ging het uren door. Een gesprek vol liefde, vol steun.



“Dat telefoongesprek was een enorme zegen. Daardoor kon ik afscheid nemen. Ik kon nog zeggen wat ik wilde zeggen, wetende dat dit het einde was. En ook al kon ik hem niet zien en kon ik zijn hand niet vasthouden, toch was dat telefoongesprek ontzettend waardevol”, zei Abby.



De broer (Tom) en zussen (Carrie en Emily) van Abby sloten zich bij het gesprek aan vanuit Texas, North Carolina en New York. Ze haalden herinneringen op, zongen liedjes voor hun stervende vader en vertelden hem hoeveel ze van hem hielden.

“Onze papa was niet in staat om te praten, maar we konden horen hoe hij ademhaalde”, legde Abby uit. “We vertelden hem dat we er voor hem waren.”



“Ik heb mijn vader bedankt omdat hij er ook altijd voor mij geweest is. Ik dankte hem om van me te houden. Ik verontschuldigde me voor hetgeen ik me moest verontschuldigen. Ik vergaf hem hetgeen waarvoor ik hem moest vergeven.”

Telkens we hem hoorden ademen, was er die band met hem én wisten we dat hij nog leefde.” Abby Adair Reinhard

Tussendoor zongen ze de liedjes die ze van hun vader hadden geleerd. “Ik wilde hem weer meenemen naar die goede oude tijd rond het kampvuur.” Toch beseften ze dat hun vader afzag. “Maar telkens we hem hoorden ademen, was er die band met hem én wisten we dat hij nog leefde.”

Don was een bedrijfsjurist die mensen begeleidde met het verwezenlijken van hun droomzaak. Hij hield ervan om mensen te helpen. Hij was graag in actief in de gemeenschap. Hij hield van mensen. Na een laatste telefoongesprek van dertig uur is hij uiteindelijk gestorven. Maar hij was niet alleen.

De lockdown heeft Abby al veel stress bezorgd omdat ze zelf een klein bedrijfje heeft, maar de dood van haar vader zet alles in perspectief.

Don zal dan ook heel erg gemist worden. “Na zo’n verlies besef je waar alles eigenlijk werkelijk om draait. Om familie én liefde,” besloot Abby.

