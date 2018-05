Zijn ex-vrouw verkocht hun pasgeboren baby, nu vecht Steven (24) voor het hoederecht: “Ze beweerde dat ons kindje dood was” TTR

18 mei 2018

12u53

Bron: Daily Mail, NYP 4 Soldaat Steven Garcia (24) is gestationeerd in Zuid-Korea, waardoor de Amerikaan uit Arizona niet bij de geboorte van zijn eerste kindje kon zijn. Een grote teleurstelling, maar Steven trok zich op aan de gedachte dat hij weldra naar huis mocht om bij zijn vrouw en kind te zijn. Op de dag van de bevalling stortte zijn wereld helemaal in: het kindje was kort na de geboorte overleden. Althans dat is wat zijn vrouw Marina Garcia (31) beweerde. Een maand na de geboorte ontdekte Steven de waarheid.

“Toen mijn zus me opbelde en het nieuws vertelde, werd ik emotioneel”, aldus Steven die op missie was in Zuid-Korea. “Samen huilden we aan de telefoon. Het was verschrikkelijk.” De Amerikaanse man dacht dat zijn kind dood was, maar dat bleek niet te kloppen. Zijn vrouw Marina had die leugen verzonnen, zodat ze het pasgeboren kind kon verkopen aan een bevriend koppel. Bovendien vertelde ze aan Steven dat het een meisje was, maar ook dat was een leugen om de feiten te verbergen.

Waarheid

Een maand na de geboorte kwam het koppel uit Texas de baby -die de naam Leo kreeg - ophalen bij Marina in Arizona. Nadat het geld was overhandigd, reden Leslie (41) en Alex (33) Hernandez met Leo naar huis. Een agent zag het koppel met hoge snelheid over de weg scheuren en achtervolgde hen. Toen de politieman het koppel stopte, zag hij een huilende baby op de achterbank van de wagen liggen. Het echtpaar gedroeg zich erg nerveus, waardoor de agent vermoedde dat er iets niet klopte. Uiteindelijk bekenden Leslie en Alex dat ze niet de biologische ouders waren van Leo.

Nog diezelfde dag werd Marina opgespoord en gearresteerd. De moeder bekende de feiten onmiddellijk. Volgens de politie wilde Marina naar Texas reizen om haar rechten als ouder af te staan. Uit onderzoek bleek ook dat de geboorteakte van het kind was vervalst: Leslie had ingevuld dat hij de biologische vader was, maar dat klopte niet. Op de vraag wie de echte vader was van Leo, kon Marina niet antwoorden. Er werd een DNA-test uitgevoerd, waaruit bleek dat Marina de waarheid vertelde.

Biologische vader

Steven geloofde zijn oren niet toen de politie hem telefonisch op de hoogte bracht. “De hele tijd dacht ik dat ik de vader was”, aldus de Amerikaanse soldaat, die onmiddellijk de scheiding aanvroeg. Hoewel de man niet de biologische vader is van Leo, wil hij het jongetje niet zomaar in de steek laten. "Ik wil Leo dolgraag adopteren", aldus Steven die zelf geadopteerd werd op jonge leeftijd.

“Mijn adoptievader heeft mijn leven veranderd”, klinkt het. “Zonder hem zou ik niet staan waar ik vandaag sta. De mogelijkheid om dat voor iemand anders te doen, is ontzettend belangrijk. Ik geloof dat dat het enige juiste is en wil Leo een goede toekomst geven.”

De Amerikaanse soldaat doet er alles aan om baby Leo zo snel mogelijk mee naar huis te nemen, maar er is een groot probleem: geld. Hij moet voortdurend heen-en-weer vliegen tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten, iets waarvoor de man al een paar duizenden euro's betaalde. Zijn vrienden en familie startten een geldinzameling om Steven te helpen. Intussen werd 3.175 dollar ingezameld.

Straf

“De moeder wilde zo snel mogelijk haar kind kwijt”, zei aanklager Brian McIntyre in de rechtbank. “Wat als het koppel het kind niet wilde? God weet bij wie het dan was terechtgekomen?” Voor welk bedrag de moeder haar kind verkocht, is niet bekend.

Volgens de aanklager riskeert de 31-jarige moeder een celstraf. Volgende maand wordt het vonnis uitgesproken. Alex en Leslie pleiten schuldig en werden intussen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier jaar.