Zijn ex beschuldigde Christopher van brute aanval die hem levenslang achter de tralies kon doen belanden. Tot een selfie hem redde

19 november 2018

Bron: ABC News 2 In september vorig jaar werd Christopher Precopia plots op de werkvloer gearresteerd. Op dat moment had de 21-jarige Amerikaan er helemaal geen benul van waarom. Tot hij hoorde dat zijn ex-vriendin hem had beschuldigd van een aanval die hem een levenslange celstraf kon opleveren. Het verhaal was compleet verzonnen, maar hoe moest hij dat bewijzen? Een selfie redde hem.

Christopher herinnert zich de bewuste dag alsof het gisteren was. “Ik had er geen idee van waarom dit allemaal gebeurde en voelde me helemaal verloren”, vertelt hij. Zijn ex-vriendin beweerde dat hij in haar woning was binnengedrongen om haar vervolgens aan te vallen en onder meer met een cutter een ‘X’ net boven haar boezem aan te brengen.

Na zijn arrestatie sloot de politie hem op in de gevangenis van Williamstown County en liet hem pas gaan nadat zijn familie een borg van 150.000 dollar (omgerekend ruim 130.000 euro) had opgehoest. Hij werd desalniettemin aangeklaagd wegens inbraak en mishandeling. Volgens zijn advocaat, Rick Flores, riskeerde hij een celstraf van 99 jaar indien hij veroordeeld zou worden. Moest Christopher naar de cel moeten voor iets dat hij niet had gedaan?

Hotel

Christopher had het niet gedaan omdat hij het eenvoudigweg niet kon gedaan hebben. Tijdens de avond van de vermeende aanval bevond hij zich helemaal niet in het huis van zijn ex in de stad Temple, maar wel meer dan 100 km verderop in een hotel in Austin. Hij was daar samen met zijn moeder. Gelukkig had de vrouw die avond een selfie met haar zoon op social media gepost. Het zou later zijn redding betekenen.

“Wat een geluk bij een ongeluk dat zijn ex-vriendin hem had beschuldigd van een aanval die volgens haar gebeurde op een dag waarvan ik met honderd procent zekerheid kon zeggen waar mijn zoon was”, verklaarde mama Erin achteraf. “Indien ze een andere dag had uitgekozen, zou het wellicht veel moeilijker geweest zijn om zijn onschuld te bewijzen.”

Negen maanden nadat de ellende was begonnen, liet de politie de aanklacht vallen. En dit alles dankzij een selfie. Maar Christopher is een gebroken man. Hij wil dat zijn naam wordt gezuiverd.

De valse beschuldiging heeft zware sporen nagelaten bij de jongeman. “Hij is niet meer dezelfde persoon vergeleken met anderhalf jaar geleden en dat breekt mijn hart”, besloot Erin.