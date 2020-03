Zijn Amerikaanse ziekenhuizen voorbereid op corona-uitbraak? Besmettingen en doden rond Seattle stijgt plots snel TT

03 maart 2020

12u32

Bron: Reuters, The Guardian 0 Rond de noordwestelijke Amerikaanse stad Seattle, in de staat Washington, zijn ondertussen zes mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Meer dan honderd mensen zijn besmet, de meeste nieuwe gevallen in de staat zijn gelinkt aan één lokale uitbraak in een verzorgingstehuis. Experts maken zich zorgen of de VS wel klaar zijn voor een massale uitbraak.

Het aantal Amerikaanse besmettingen in de VS was wekenlang vooral gelinkt aan gerepatrieerden uit de Chinese stad Wuhan, en aan passagiers die waren gerepatrieerd van het ‘coronacruiseschip’ Diamond Princess. Sinds eind vorige week duiken echter ook lokale besmettingen op, met mensen die niet naar risicogebieden zijn gereisd en waarvan niet duidelijk is hoe en waar ze het virus dan wel hebben opgelopen.

Vooral de noordwestelijke staat Washington is getroffen, en vooral de regio rond de miljoenenstad Seattle. Daar zijn nu achttien mensen besmet, waarvan er zes al zijn overleden. Acht besmettingen waarvan vier doden zijn gelinkt aan een lokale uitbraak in een verpleegtehuis in de voorstad Kirkland, aan de overkant van het Washington-meer. De meeste dodelijke slachtoffers waren ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsklachten.



Te weinig testen

De relatief hoge verhouding tussen het aantal doden en besmettingen is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er nog maar weinig getest wordt op het virus, denken wetenschappers. Mogelijk blijven op dit moment heel wat besmettingen dus onder de radar. Gezondheidsexperts denken dat het coronavirus in Washington mogelijk al zes weken aan het circuleren is. Ze roepen de verschillende overheden in de VS op om uitgebreider te testen op het virus, om een verdere verspreiding zo veel als mogelijk te vertragen.

Momenteel worden in Washington ongeveer 200 tests per dag uitgevoerd, tegen het einde van de week zouden dat er 1.000 per dag worden. Ook de gouverneur van New York, waar gisteren de eerste twee besmettingen opdoken, vraagt aan de federale overheid capaciteit om veel meer tests te kunnen uitvoeren.

Motel voor daklozen

De verwachting is dat het aantal besmettingen de komende dagen en weken sowieso snel zal oplopen. Zo zitten tientallen gezondheidsmedewerkers die vorige week mensen in het verzorgingstehuis bij Seattle behandelden, in quarantaine omdat ze zelf ook al griepsymptomen vertonen. Van de 108 bewoners en 180 medewerkers gaat het om 27 bewoners en 25 werknemers. Ook 25 brandweermannen zouden mogelijk besmet geraakt zijn.

Verschillende scholen blijven deze week gesloten, evenementen zijn afgelast. Het district waar Seattle in ligt, King County, heeft bovendien een volledig motel aangekocht en bouwt nieuwe containerunits om daklozen die milde symptomen vertonen en niet naar het ziekenhuis hoeven, in quarantaine te houden. Seattle telt een van de grootste daklozengemeenschappen van heel de VS.

Volgens vicepresident Mike Pence blijft het risico om besmet te worden voor de overgrote meerderheid van de Amerikanen echter laag. President Donald Trump belegde gisteren een vergadering met toplui van farmabedrijven en gezondheidsexperts in het Witte Huis om de situatie te bespreken. Verschillende federale maatregelen worden overwogen, zoals het uitroepen van de noodtoestand om meer geld richting de staten te laten gaan. Ook komen er mogelijk reisrestricties naar landen met veel besmettingen. Het Congres zou nog deze week een wet kunnen goedkeuren om 6 tot 8 miljard dollar (5,4 tot 7,2 miljard euro) aan steunmaatregelen te voorzien.