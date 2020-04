Zij zijn bestraft, verdwenen of gestorven in China nadat ze noodklok hebben geluid over coronavirus KVE

19 april 2020

18u25

Bron: Daily Mail 0 De Chinese autoriteiten doen er alles aan om hun imago hoog te houden te midden van de coronacrisis. De overheid worstelt net zo hard met Chinezen die dapper de waarheid blootleggen als met het coronavirus zelf. Dissidente stemmen worden meteen in de kiem gesmoord. Honderden gewone burgers werden al beboet, of zelfs vastgehouden wegens onschuldige online berichten over wachtrijen in ziekenhuizen, maskertekorten en de dood van familieleden. Enkele klokkenluiders zijn ‘verdwenen’ nadat ze alarm hebben geslagen. Hun lot is onbekend.

In de eerste weken van de corona-uitbraak hebben de autoriteiten meer dan 5.000 mensen gearresteerd omdat ze informatie hadden gedeeld over het virus. Dissidenten worden vaak als ‘ziek’ bestempeld, waarna ze door de overheid in quarantaine kunnen worden geplaatst.

Dokter Li Wenliang

Het grootschalige, hardhandige optreden ging van start met het oppakken en berispen van arts Li Wenliang (34) en zeven andere artsen omdat ze op 30 december andere medici en studenten in een chatgroep waarschuwden voor de uitbraak van een mysterieus virus nadat meerdere patiënten met gelijkaardige symptomen in het ziekenhuis van Wuhan waren opgenomen. Ze adviseerden gezondheidswerkers om beschermende kledij te dragen. Li Wenliang werd vervolgens opgepakt. Drie dagen later moest hij van de politie een verklaring ondertekenen over zijn “onwettig gedrag in verband met het verspreiden van geruchten online”. De andere klokkenluiders ondergingen hetzelfde lot.

De gezondheidscommissie van Wuhan zag zich verplicht om diezelfde dag bekend te maken dat er 27 mensen besmet waren met een atypische vorm van longontsteking. Maar de ziekte was “te voorkomen en te controleren”, klonk het toen nog. Li Wenliang raakte uiteindelijk zelf besmet met het nieuwe coronavirus en overleed begin februari.

Journalist en YouTuber Chen Qiushi

Een dag voor de dood van dokter Li werd journalist Chen Qiushi - die met zijn 400.000 volgers op YouTube video’s van chaotische scènes in ziekenhuizen in Wuhan had gedeeld - vermist. Zijn familie kreeg de volgende dag te horen dat hij op een geheime locatie in medische quarantaine werd gehouden.

Zolang ik leef, zal ik spreken over wat ik heb gezien en wat ik heb gehoord Chen Qiushi

Voordat hij verdween, besefte Chen dat de politie hem in het vizier had en verkondigde een onheilspellende boodschap aan zijn volgelingen: “Zolang ik leef, zal ik spreken over wat ik heb gezien en wat ik heb gehoord. Ik ben niet bang om dood te gaan. Waarom zou ik bang voor je zijn, Communistische Partij?” Wat later verdween hij.

Textielhandelaar Fang Bin

Eveneens begin februari werd er op de deur geklopt van textielhandelaar Fang Bin, een man van begin veertig. Hij was niet ziek en de mannen aan zijn voordeur waren geen dokters. Het waren agenten die de man kwamen oppakken na zijn ‘misdaad’: Fang had een video online geplaatst waarin te zien was hoe lijkzakken lagen opgestapeld aan het ziekenhuis. Het filmpje werd meer dan 200.000 keer bekeken voor de censuur zijn werk deed. De politie maande hem aan om te stoppen met het verspreiden van “geruchten” en liet hem de volgende ochtend gaan.

Op 9 februari postte Fang een nieuw filmpje waarin hij burgers vroeg om weerstand te bieden en verklaarde dat de macht in handen van het volk moest komen. De politie kwam weer langs. Ondertussen is al meer dan twee maanden niets meer van de man vernomen.

Verslaggever Li Zehua

Drie weken later streamde Li Zehua (25) - een verslaggever van de Chinese staatstelevisie die op eigen houtje de miserie in Wuhan coverde - zijn eigen arrestatie live toen agenten in burger bij zijn flat aankwamen. Li maakte er een punt van om aan zijn kijkers mee te geven dat hij gezond was voor hij werd weggevoerd.

Eerder had hij al getoond hoe hij door de politie werd achtervolgd na een bezoek aan een labo in Wuhan - waar volgens enkele speculaties het virus zou zijn uit ontsnapt waarna de uitbraak plaatsvond.

De Chinese regering zwijgt over het lot van de klokkenluiders, maar de meesten zouden zijn opgesloten in geheime detentiecentra. Een advocaat krijgen ze niet te zien. Er zouden martelpraktijken plaatsvinden.

Miljardair Ren Zhiqiang

De enige verdwenen persoon waarover China officieel iets heeft gezegd, is de 69-jarige miljardair Ren Zhiqiang. Hij verdween in maart nadat hij president Xi Jinping een “clown” had genoemd omdat hij de virusuitbraak verkeerd zou hebben aangepakt.

Weken na zijn arrestatie verkondigden functionarissen van Peking dat Ren werd vastgehouden wegens “ernstige schendingen” van de wet en de voorschriften van de Communistische Partij.

Professor Xu Zhangrun

Een andere criticus die het zwijgen is opgelegd, is professor in de rechten, Xu Zhangrun. Hij werd in Peking onder huisarrest geplaatst en zijn internettoegang werd afgesloten na het schrijven van een een kritisch stuk over het coronabeleid van de Chinese president. Hij eindigde met de onheilspellende woorden: “Dit zou wel eens het laatste stuk kunnen zijn dat ik schrijf.”

Lees ook:

Trump heeft niet helemaal ongelijk: wat is er mis met de WHO? (+)