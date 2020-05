Zij kochten vakantiehuis voor 1 euro in Italië. Maar dan sloeg coronavirus toe KVE

22 mei 2020

14u10

Bron: CNN 8 Ze waren er als de kippen bij om een (vakantie)huis in Italië te kopen voor 1 euro. Ze droomden van hun plek onder de zon en waagden het erop om naar een afgelegen Italiaans dorp te verhuizen. Hoewel meestal nog duizenden euro’s nodig waren om de renovatie te financieren, werd die extra kost verzacht door het vooruitzicht op een ander leven in een prachtig land. Maar toen sloeg het coronavirus toe en stortte de wereld in crisis met Italië als een van de zwaarst getroffen landen. Hoe is het de mensen vergaan die hun droom hebben nagejaagd en de quarantaine moesten doorbrengen in een nog te renoveren huis? Is het een nachtmerrie geworden? Hun leven kreeg alvast een verrassende wending.

Het waren promo’s om bij weg te dromen. En dat hebben vele mensen dan ook gedaan. Vele dorpjes die de leegloop van de bevolking wilden tegengaan, werden overspoeld met aanvragen, ook van Belgen. De telefoon rinkelde onophoudelijk. Websites kraakten onder zo veel belangstelling. Velen gingen ook daadwerkelijk tot de aankoop over. CNN sprak eind vorig jaar met een aantal onder hen. Ze waren enthousiast om aan hun avontuur te beginnen. Maar toen kwam het coronavirus roet in het eten gooien. Ondanks de onverwachte tegenspoed lijkt de lockdown in een land waarvan velen de taal niet eens spraken, toch niet zo’n negatieve ervaring te zijn geweest.

Door de coronacrisis hebben ze de schoonheid van de Italiaanse plattelandsdorpen nog meer geapprecieerd - zelfs in die mate dat sommigen nog meer in goedkope eigendommen willen investeren.

De Amerikaan Alvaro Solorzano zit momenteel vast in Mussomeli - een pittoresk dorpje in het zuidelijk deel van Sicilië - waar hij vorig jaar twee goedkope woningen kocht - een huis kostte slechts een euro en het andere was duurder want verkeerde in veel betere staat. In maart kwam hij er toe samen met zijn vrouw, zoon en diens vriendin om de huizen te renoveren. De andere drie gingen terug naar Miami en Solorzano zou hen een paar weken later volgen, maar vervolgens werd zijn vlucht geannuleerd.

“Helemaal alleen in lockdown”

“Ik moest helemaal alleen in lockdown in Mussomeli. En dat in een huis zonder meubels, met alleen een bed en televisie, én niemand om mee te praten”, legt hij uit aan CNN. “Dat was het moeilijkste. Als mijn vrouw of zoon bij mij waren, zou het anders zijn geweest.”

Sindsdien doodde hij de tijd met bellen naar zijn familie, tv kijken, Italiaans leren en naar de supermarkt te gaan (“het leukste deel van de dag”). Beetje bij beetje probeerde hij het beste te maken van de situatie. Hij is ondertussen bezig met het schilderen van de muren en kleine herstellingen.

“Ik heb kleine dingen gedaan, maar het heeft me geholpen om mijn tijd nuttig te besteden. Dus als mijn zoon en zijn vriendin terugkomen, is hun huis mogelijk klaar”, zegt hij. “Achteraf ben ik heel blij dat we uiteindelijk twee panden hebben gekocht en niet alleen het huis van één euro dat amper basisvoorzieningen had.”

Solorzano vertelt dat hij veel hulp heeft gekregen van zijn buren. “Ze boden me dekens aan die ik niet had. En ik mocht hun internet gebruiken. Ik mag echt niet klagen. Met Pasen gaven ze me heel wat voedsel. Het kostte me drie dagen om het op te eten. Ik weet niet wat ik zonder hen zou hebben gedaan.”

“De mensen hier zijn geweldig”

Het dorp op zich is heel idyllisch, maar voor de Amerikaan zijn de mensen de kers op de taart. “Ze zijn geweldig. Ik ken ondertussen iedereen bij naam. Ik heb er geen woorden voor om te beschrijven hoe dankbaar ik ben. Ik weet niet hoe ik hen ooit kan terugbetalen voor alles wat ze voor me hebben gedaan.”

Nu de lockdown in Italië is versoepeld, kan hij weer van de omgeving genieten en de frisse lucht. Door de quarantaine is hij nog meer van Mussomeli gaan houden. De initiële beproeving is uitgedraaid op een onvergetelijke ervaring. “Ik hou van dit dorp en zijn inwoners. Ze zijn zo hulpvaardig. Het is net of je in een andere wereld leeft. Dit is niet te vinden in de Verenigde Staten.”

Dé perfecte plek

De Braziliaanse zakenman Douglas Roque bevond zich in Fabbriche di Vergemoli (Toscane) om te kijken hoe de renovatie aan zijn 1 euro-huis vorderde toen de lockdown inging en zijn vlucht naar huis werd geannuleerd. “En mijn familie zit in Brazilië waar het virus lelijk huis houdt. Ik ben bezorgd om hen”, zegt hij.

De man hoopt dat het internationale vliegverkeer snel weer op gang komt zodat hij zijn familie weer in de armen kan sluiten. Maar toch zal hij daarna snel weer terugkeren naar Fabbriche di Vergemoli. Ondanks alles wat er gebeurd is, blijft het zijn droombestemming. “Toscane is fantastisch. Het is gewoon dé perfecte plek.”



