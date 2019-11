Exclusief voor abonnees Zij bekochten de ‘vip-reis’ van Vietnam naar Engeland met hun leven Jeroen Visser

01 november 2019

15u06

Bron: De Morgen 0 De meeste van de 39 mensen die anderhalve week geleden dood werden gevonden in een vrachtwagen in het Engelse Purfleet, kwamen waarschijnlijk uit Vietnam. Ze betaalden smokkelaars duizenden euro’s voor een ‘vip-overtocht’. Wat hoopten ze in Europa te vinden?

“Het spijt me zo, mama en papa. Mijn tocht naar het buitenland is geen succes. Ik hou zoveel van jullie. Ik kan niet ademen. Ik kom uit de stad Nghen, district Can Loc, Ha Tinh, Vietnam. Het spijt me, mama.” Het waren de laatste sms’jes van Pham Tra My, vanuit een koelcontainer ergens tussen Zeebrugge en het Engelse Purfleet. De 26-jarige Vietnamese is waarschijnlijk een van de 39 dode migranten – 31 mannen en 8 vrouwen – die anderhalve week geleden werden aangetroffen in een vrachtwagen op een industrieterrein 40 kilometer ten oosten van Londen.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Engeland

samenleving

demografie

illegalen

immigratie

Europa

Vietnam

politiek