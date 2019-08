Ziekenwagen speciaal voor jong patiëntje door McDrive Redactie

28 augustus 2019

16u45

Bron: AD 2 Een ziekenwagen is gistermiddag met het 13-jarige Afanaisha door een McDrive in de Nederlandse stad Zwolle gereden. De moeder van het meisje dat twee weken geleden werd getroffen door een herseninfarct en -bloeding deelde foto’s van het moment via Twitter. “We zijn in een rollercoaster beland.’’

Danielle Rijksen, de moeder van Afanaisha, schrijft in een tweet over de actie van het ambulancepersoneel: “Hoe blij kan je een kind maken. Vergeet ze nooit meer. Wat een liefde voor hun vak en patiënt. Toppers.” Op een foto is te zien hoe haar dochter glimlachend in de ziekenwagen ligt met een doosje kipnuggets in haar hand.

Lees verder onder de Tweet

Mijn dochter vndg van het WKZ Utrecht naar Zwolle. Na een herseninfarct en -bloeding.

Ze wilde graag met de ambulance door de MCdrive. Geen probleem. Hoe blij kan je een kind maken en vergeet ze nooit weer. 😘

Wat een liefde voor hun vak en patiënt. Toppers❤ @ravu_ambulance pic.twitter.com/HlkjccOF15 Danielle Rijksen(@ DanielleRijksen) link

Haar moeder geeft kort een relaas dat gisteren bij de Utrechtse hulpverleners zorgde voor een brok in de keel. “Mijn dochter heeft de chronische darmziekte colitis ulcerosa. Na de vakantie in Thailand deze zomer, ging het wat minder met haar. Ze is toen voor onderzoek opgenomen in Isala Klinieken op 7 augustus. Vijf dagen later kwam ze weer thuis.’’

Stekende hoofdpijn

Het leek beter te gaan tot Afanaisha ineens stekende hoofdpijn kreeg. “In eerste instantie dachten we dat het een symptoom betrof van haar ziekte, maar uit een scan bleek dat ze een herseninfarct én een hersenbloeding had. Met gillende sirenes zijn we op vrijdag 16 augustus naar het gespecialiseerde Wilhelmina Kinder Ziekenhuis (WKZ) in Utrecht gereden.”



Daar heeft het Zwolse pechvogeltje tot gisteren op de Intensive Care gelegen met allerlei uitvalverschijnselen. “Inmiddels komt er steeds iets meer terug, bijvoorbeeld aan spraakvermogen, maar het zal een lange weg van herstel worden. Gelukkig is ze een bikkel, maar het voelt wel alsof we in een rollercoaster zijn beland.’’



Het verhaal ontroerde het Utrechtse ziekenhuispersoneel. De moeder vertelt aan onze Nederlandse zusterkrant AD dat ze een tijdje moesten wachten tot ze konden rijden en rond half drie in de namiddag honger kregen. “Misschien kunnen we wel even langs de McDrive”, grapte ze tegen het ziekenwagenpersoneel, waarop de verpleger zei: “Vandaag kan alles.” Toen Afanaisha vroeg of ze er langs konden, deden ze dat meteen. “Och, die blik van haar met de kipnuggets op schoot... Onbetaalbaar.”

Geen dagelijkse kost

Ilse Kleeser, woordvoerster van de Regionale Ambulancevoorzieningen Utrecht meldt dat dergelijke acties geen dagelijkse kost zijn voor de Utrechtse ziekenwagens. “Maar door dit soort extraatjes kunnen we soms wel het verschil maken. Het is een klein, maar speciaal gebaar.”

Kleeser beseft dat er gezondere manieren zijn om patiënten te behandelen. “Maar het is vakantie”, zegt ze, “en mensen moeten niet overal kritiek op hebben.”