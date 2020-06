Ziekenhuizen in Quito kunnen toestroom niet meer aan jv

28 juni 2020

18u45

De gezondheidsdiensten in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito kunnen de toevloed van nieuwe coronazieken niet meer aan. Daarvoor waarschuwt de burgemeester van de stad.

De burgemeester klaagt dat velen de maatregelen tegen het virus, zoals een uitgaansverbod van 8 uur, niet respecteren. "Helaas begrijpen de mensen niet het ernstige gevaar waarmee de hoofdstad te maken krijgt", zei hij.

Met 54.500 besmettingen en ruim 4.400 doden is Ecuador, dat 17,5 miljoen inwoners telt, een van de zwaarst getroffen landen in Latijns Amerika.

In mei werden de coronamaatregelen in het land versoepeld, maar in de hoofdstad steeg het aantal gevallen met 62 procent tussen 3 en 27 juni. Het aantal mensen dat intensieve zorgen nodig heeft in Quito, is bovendien gestegen van 57 naar 250.