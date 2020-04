Ziekenhuizen in Moskou bereiken stilaan limiet Belga

10 april 2020

14u07 6 De ziekenhuisopnames van personen die besmet zijn met het coronavirus stijgen sterk in Moskou. De capaciteit van de gezondheidsdiensten heeft in de Russische hoofdstad bijna de limiet bereikt, waarschuwen de plaatselijke autoriteiten.

Het aantal nieuw geregistreerde besmettingen steeg vrijdag in Rusland met een record van 1.786 gevallen. In totaal testten al 11.917 mensen positief, van wie 7.822 in Moskou. Er vielen tot dusver 94 doden.

“De voorbije dagen liep het aantal hospitalisaties en zwaar zieken sterk op in Moskou”, vertelt Anastasia Rakova, assistente van de burgemeester van Moskou. “De hoeveelheid mensen met een longontsteking verdubbelde vergeleken met vorige week, van 2.600 tot 5.500 gevallen. De gezondheidsdiensten krijgen fors meer werk. Onze ziekenhuizen en ambulancediensten bereiken hun limiet.”

We zitten nog niet aan de piek van de pandemie, maar ergens aan het begin. Sergej Sobjanin, burgemeester van Moskou

Burgemeester Sergej Sobjanin verklaarde aan persbureau Ria Novosti dat hij verwacht dat het aantal besmettingen in zijn stad nog zal stijgen. “We zitten nog niet aan de piek van de pandemie, maar ergens aan het begin ervan. Zelfs nog niet in het midden. Een stevige uitdaging wacht op ons.”

Strikte maatregelen tot 30 april

De autoriteiten van Moskou hebben de bevolking, ongeveer twaalf miljoen inwoners, tot minstens 30 april strikte maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De meeste Russische regio's volgden nadien het voorbeeld van de hoofdstad.

