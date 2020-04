Ziekenhuizen in Moskou bereiken stilaan limiet, strengere coronamaatregelen aangekondigd Belga

10 april 2020

14u07 6 De ziekenhuisopnames van mensen die besmet zijn met het coronavirus stijgen sterk in Moskou. De capaciteit van de gezondheidsdiensten heeft in de Russische hoofdstad bijna de limiet bereikt, waarschuwen de plaatselijke autoriteiten. Moskou gaat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nu verstrengen. Zo zullen de meeste zaken en werven dicht moeten.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg vrijdag in Rusland met een record van 1.786 gevallen. In totaal testten al 11.917 mensen positief, van wie 7.822 in Moskou. Er vielen tot dusver 94 doden.

We zitten nog niet aan de piek van de pandemie, maar ergens aan het begin Sergej Sobjanin, burgemeester van Moskou

“Stevige uitdaging”

“De voorbije dagen liep het aantal hospitalisaties en zwaar zieken sterk op in Moskou”, vertelt Anastasia Rakova, assistente van de burgemeester van Moskou. “De hoeveelheid mensen met een longontsteking verdubbelde vergeleken met vorige week, van 2.600 tot 5.500 gevallen. De gezondheidsdiensten krijgen fors meer werk. Onze ziekenhuizen en ambulancediensten bereiken hun limiet.”



Burgemeester Sergej Sobjanin verklaarde aan persbureau Ria Novosti dat hij verwacht dat het aantal besmettingen in zijn stad nog zal stijgen. “We zitten nog niet aan de piek van de pandemie, maar ergens aan het begin ervan. Zelfs nog niet in het midden.” Sobjanin waarschuwde zijn stad voor een “ernstige test” in de komende weken en maanden.

Strengere maatregelen

De autoriteiten van Moskou hebben de bevolking, ongeveer twaalf miljoen inwoners, tot minstens 30 april strikte maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De meeste Russische regio's volgden nadien het voorbeeld van de hoofdstad. In Moskou mogen mensen nu alleen hun huis uit voor essentieel werk, het kopen van voedsel of medicijnen of het uitlaten van de hond in een straal van honderd meter.

De snelheid waarmee het virus in de stad om zich heen grijpt, vraagt nu om strengere maatregelen, zei Sobjanin. Hij maakte bekend dat het werk “van de meeste organisaties wordt beperkt of stopgezet” voor in ieder geval komende week, waaronder de bouwindustrie. Ook kondigde hij aan een ‘vergunningssysteem’ in te stellen, waardoor inwoners van Moskou straks aan moeten tonen waarom zij zich buiten bevinden. Dat systeem wordt gefaseerd ingesteld, aldus de burgemeester.

“Wanneer het aankomt op de gezondheid en het leven van vele mensen, is er geen keuze”, aldus Sobjanin in een videoboodschap.