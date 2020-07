Ziekenhuizen in Florida, Texas en Arizona dicht bij maximumcapaciteit Joeri Vlemings

07 juli 2020

11u50

Bron: Time, New York Times 0 Het gaat snel met de coronabesmettingen in de Sunbelt, het zuidelijke gebied van de VS. In de staten Florida, Texas en Arizona is de maximumcapaciteit van de ziekenhuizen bijna bereikt. Soms zijn er nu al geen vrije IC-bedden meer. Het is ook bang afwachten voor de gevolgen van de 4th of July-vieringen afgelopen weekend. Bovendien hebben heel wat steden in de VS veel moeite om te voldoen aan de grote vraag naar coronatesten.

De Amerikanen vierden zaterdag Independence Day, de nationale feestdag. Dat deden ze met picknicks, zwembadfeestjes en strandbezoekjes. Ze waren met velen, maar met weinig mondmaskers. Experts vrezen dat die samenkomsten de verspreiding van het coronavirus nog zullen versnellen.

Op dit moment noteren 41 staten een stijging van het aantal bevestigde gevallen. Ook het percentage positieve tests gaat in 39 staten naar boven. In Florida is dat gestegen naar 18 procent. In absolute cijfers betekende dat op zaterdag 11.400 nieuwe gevallen. In totaal zijn er nu meer dan 200.000 vastgestelde Covid-19-infecties.

Ook andere Sunbeltstaten - Arizona, Texas en Californië - zijn hard getroffen. In Californië is het aantal hospitalisaties de voorbije twee weken toegenomen met 56 procent en het aantal bevestigde gevallen met 53 procent.

Versoepelingen terugdraaien

Lokale overheden draaiden sommige versoepelingen van de coronamaatregelen na zeven weken noodgedwongen terug. In Miami-Dade County waren de stranden afgelopen vakantieweekend gesloten. Vandaag mogen ze wel weer open, “zolang er geen overrompeling is en de mensen de gezondheidsregels volgen”, aldus de burgemeester. Hij sloot ook restaurants en sommige andere indoorgelegenheden, waaronder vakantieverblijven.

Hospitalisaties zitten eveneens in de lift in Florida. De afgelopen week ging het om 1.700 ziekenhuisopnames ten opzichte van 1.200 de week ervoor. In de regio Sint-Petersburg in Florida hadden vijf ziekenhuizen geen IC-bedden meer vrij. “Als we tegen deze snelheid blijven doorgaan, dan hebben we niet voldoende beademingsmachines en kamers”, voorspelt David De La Zerda, directeur van het Jackson Memorial Hospital in Miami.

Patiënten overgevlogen

In Texas hetzelfde verhaal. De staat ging dit weekend voor het eerst over de 8.000 ziekenhuisopnames, dat is meer dan een verviervoudiging in de voorbije maand. In Houston hebben ziekenhuizen de maximumcapaciteit overschreden. Twee erg zieke patiënten werden overgevlogen naar hospitalen in andere regio’s.

Ook Arizona tekende een record van 3.200 hospitalisaties van Covid-19-patiënten op. Over heel de staat zit de bezettingsgraad van de ziekenhuizen op 89 procent. Er zijn nu meer dan 100.000 bevestigde coronagevallen. Meer dan 62.000 van hen zijn jonger dan 44 jaar oud.

South Carolina maakt zich op om 3.000 extra bedden te voorzien in hotels en sporthallen. Alabama ziet een verdubbeling tot een verdrievoudiging van het aantal nieuwe besmettingen en noteert er nu gemiddeld 1.000 per dag. In heel de VS komen er de laatste tijd dagelijks records van meer dan 50.000 coronagevallen bij. Over heel het land zijn inmiddels bijna 3 miljoen besmettingen vastgesteld.

8 uur wachten op test in auto

De testcapaciteit blijkt overigens een groot probleem in het land, vooral in de Amerikaanse steden, bericht The New York Times. Er staan op sommige plaatsen lange rijen en het duurt soms dagen voordat de resultaten bekend zijn. Op een testlocatie in New Orleans vormde zich bij zonsopkomst al een rij. Toen de deuren openden om 08.00 uur ‘s ochtends, kon al na vijf minuten niet meer getest worden. In Phoenix moesten inwoners soms acht uur in hun auto’s wachten op een test.

De testcapaciteit was in de eerste maanden van de uitbraak ook al een probleem. Sindsdien is ze flink opgevoerd. De autoriteiten hebben in juni bijna 15 miljoen coronatesten afgenomen, ongeveer drie keer meer dan in april.

Toch zou inmiddels een nieuwe testcrisis dreigen. Dat komt door een combinatie van factoren, zoals tekorten aan bepaalde voorraden, achterstanden bij laboratoria en de explosieve groei van het aantal coronabesmettingen in veel staten.

In San Antonio en sommige andere steden mag inmiddels niet iedereen meer worden getest. Alleen mensen met symptomen komen nog in aanmerking. “Het is beangstigend. Het laat duidelijk zien dat het systeem hier tekortschiet”, zegt een deskundige van Johns Hopkins Hospital in The New York Times. Overheden zoeken naarstig naar oplossingen. Zo laat het zwaar getroffen New York zelf testkits produceren. Daar worden inmiddels zo’n 30.000 mensen per dag getest.