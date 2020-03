Ziekenhuisschip met 1.000 extra bedden meert aan in New York Daimy Van den Eede

30 maart 2020

18u08

Bron: New York Times, CNN, AP 3

'The Comfort', een schip van de Amerikaanse marine, is om 11 uur lokale tijd aangekomen in New York. Het zal plaats bieden aan 1.000 patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus.

Ziekenhuizen in de metropool worden momenteel overspoeld met patiënten, waardoor een tekort aan bedden dreigt. Burgemeester Bill de Blasio is dan ook enorm dankbaar voor de komst van het schip. “Het zal meteen een verschil maken voor onze stad", zei hij.

Meer dan 1.000 doden

De staat New York is in de Verenigde Staten het zwaarst getroffen door Covid-19. Er zijn al meer dan 1.000 mensen gestorven en het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 60.000.