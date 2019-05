Ziekenhuispersoneel vormt erehaag voor 18-jarige orgaandonor Redactie

23 mei 2019

11u58

Bron: CNN 1

De Amerikaanse tiener Michael Sigler reed vorige week vrijdag met zijn motor rond in zijn thuisstad Las Vegas toen hij geraakt werd door een auto. De 18-jarige werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en lag daar enkele dagen in coma. De familie van ‘Mikie’ kreeg het harde verdict dat de jongeman niet meer zou herstellen. Gisteren werden de machines uitgeschakeld die Mikie tot dan in leven hadden gehouden. Maar enkele maanden voor het dodelijke ongeval had de tiener zich nog laten registreren als orgaandonor. Kort na zijn dood werd hij daarom voor een laatste keer naar het operatiekwartier gebracht, deze keer om zijn organen te verwijderen. Het ziekenhuispersoneel eerde Mikie door een erehaag te vormen in de gangen waar zijn ziekenhuisbed passeerde. De jongeman heeft nog zeker negen levens gered, onder andere met zijn longen, lever en nieren.