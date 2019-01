Ziekenhuislift met 14 mensen in stort van zesde verdieping naar beneden tot in kelder HR

17 januari 2019

14u23

Bron: Nu.nl, Dagblad van het Noorden 0 In het Nederlandse Groningen zijn verschillende gewonden gevallen in een ziekenhuis, toen een lift van de zesde verdieping naar beneden viel, tot in de kelder. Er zaten in totaal veertien mensen in.

Het ongeval gebeurde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dat schrijft het Nederlandse Dagblad van het Noorden. De klap moet nog meegevallen zijn, want slechts één persoon belandde op spoedgevallen. Hoe ernstig zijn of haar verwondingen zijn, is niet duidelijk. Een aantal gewonden kon ter plaatse verzorgd worden.

“In de lift zaten zowel medewerkers als studenten van het UMCG”, melden het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen in een gezamenlijke verklaring.

De lift was vertrokken op de negende verdieping, maar was blijven hangen op de zesde. Een monteur die was opgeroepen voor de reparatie, zag het ongeval gebeuren. De andere liften van hetzelfde liftenblok zijn buiten werking gesteld.