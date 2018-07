Ziekenhuis verwisselt baby's na geboorte, nu 6 jaar later wil 'moeder' kind niet afstaan voor hereniging met echte ouders mvdb

13 juli 2018

12u51

Bron: VN Express 3 De Vietnamese overheid moet een babyverwisseling in een kraamkliniek in de stad Hanoi beslechten. Door een DNA-test is aan het licht gekomen dat ouders in 2012 een baby meekregen die niet hun zoon was. De biologische vader wil het kind terug, de vrouw die het jongetje liefdevol opvoedt, verzet zich daar tegen. Zij wil dat alles bij het oude blijft.

Biologische vader Phung Giang Son (28) en zijn echtgenote gaven net na de geboorte hun kindje aan de verpleging. Het jongetje dat ze even later terugkregen, had een pamper met een andere kleur aan, wat bij de ouders voor de nodige argwaan zorgde. De verpleegsters stelden hen echter gerust, alles was - volgens hen - in orde. Het kind werd met veel liefde opgevoed, maar vertoont geen enkele fysieke gelijkenis met zijn ouders. Het leidde ertoe dat Phung Giang Son in april een DNA-test liet uitvoeren. Het ijskoude verdict bevestigde hun vermoedens: ze hebben zes jaar lang iemand anders baby grootgebracht.

Het ziekenhuis in Hanoi kon niet anders dan de blunder uit 2012 toegeven. De directie verklaarde eerst alles in het werk te stellen om de andere familie op te sporen en de kinderen te herenigen met hun echte ouders.

Overspel

Vu Thi Huong, de vrouw die de echte zoon van Phun Giang Son meekreeg, woont maar tien kilometer verder, zo blijkt. Probleem: ze wil het kind helemaal niet afgeven en wil haar echte zoon niet zien. Haar man verbrak enige tijd na de geboorte de relatie omdat het kindje in de verste verte niet op hem leek. Hij verdacht haar daarom van overspel.

Sindsdien voedt ze in haar eentje het kind op. Vu Thi Huong is niet bereid het jongetje af te staan. Echte papa Phung Giang Son vindt dat het ziekenhuis talmt, en heeft nu een officieel verzoekschrift aan het Vietnamese ministerie van Volksgezonheid gericht, waarin hij vraagt de hereniging snel te bewerkstelligen. Tot nu toe heeft die nog niet plaatsgevonden. Het is niet duidelijk of de verpleging alsnog wordt gesanctioneerd voor hun blunder van zes jaar geleden.