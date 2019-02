Ziekenhuis verwerpt klacht van Shirell die dácht dat ze haar eigen broer liet loskoppelen van machines jv

08 februari 2019

16u29

Bron: New York Post 0 Shirell Powell (48) was het slachtoffer van een vreselijke vergissing. Ze liet haar hersendode broer (40) loskoppelen van de machines die hem nog in leven hielden, of dat dácht ze toch. In werkelijkheid ging het niet om haar broer maar om een vreemde man met dezelfde naam. Het ziekenhuis wijst haar klacht nu nogal cynisch af, omdat noch zij noch haar broer er patiënt was.

De feiten dateren van juli 2018, maar vorige maand diende Shirell Powell ook klacht in tegen het St. Barnabas Hospital in de Bronx. Volgens Powell had het ziekenhuis haar destijds gemeld dat haar broer, Frederick Williams, na een overdosis was opgenomen bij hen. Negen dagen lang waakte Powell bij de hersendode druggebruiker van wie ze dacht dat hij haar broer was.

Uiteindelijk nam ze op 29 juli de moeilijke beslissing om hem van de beademingsmachines los te koppelen. Pas toen ze al bezig was met de voorbereidingen van de begrafenis, in augustus, ontdekte de lijkschouwer dat de man in het ziekenhuisbed Freddy Clarence Williams was. Ook 40, op de tweede voornaam na met bovendien dezelfde naam, én blijkbaar met dezelfde gelaatstrekken als de broer van Shirell Powell. Het kón overigens haar broer niet zijn in het ziekenhuis, zo bleek, want die zat op dat moment in de cel.

“Ik viel bijna flauw omdat ik iemand gedood had die ik niet eens kende. Ik gaf de toestemming ervoor”, reageerde Powell nadien geschokt. Ze spande vorige maand een proces in. Maar de advocaat van het ziekenhuis wil de zaak nu laten seponeren en diende daarvoor eergisteren een motie in. Als argument haalt hij aan dat het hospitaal enkel verantwoordelijk kan worden gesteld voor leed dat het mogelijk heeft veroorzaakt bij patiënten. Noch Shirell Powell zelf noch haar broer waren patiënten in het ziekenhuis en dus moet de zaak geseponeerd worden, klinkt het.

De advocaat wijst er verder op dat het ziekenhuis te goeder trouw handelde. Als het daarvoor toch veroordeeld zou worden, dan zullen ziekenhuizen volgens hem in de toekomst twee keer nadenken vooraleer ze op zoek gaan naar familieleden van patiënten die anoniem binnenkomen. De tegenpartij vindt dat maar een heel zwakke verdediging en stelt van haar kant dat het hele drama niet zou zijn gebeurd, als het hospitaal ook maar een beetje zorgvuldig was geweest.