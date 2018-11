Ziekenhuis geloofde niet dat baby batterij inslikte: het meisje overleefde het niet Joeri Vlemings

12 november 2018

12u59

Bron: Herald Sun 0 Baby Isabella ‘Bella’ Rees stierf toen ze amper veertien maanden oud was. Dat was begin februari 2015, in het Australische Melbourne. Nu vindt het proces plaats. Volgens de ouders beweerden de dokters dat het niet kon dat Bella een knoopbatterij had ingeslikt. Toch bleek het later zo te zijn en overleed de kleine Bella.

Tijdens het lopende proces moet worden uitgemaakt hoe de laatste dagen van Bella’s leven verliepen en hoe ze precies is gestorven. Haar mama Allison Rees heeft al getuigd. Ze zei dat zij en haar man die laatste dagen drie keer met hun dochtertje naar het ziekenhuis waren gegaan en telkens naar huis werden gestuurd. Tijdens een van die bezoeken vroegen ze zelfs of de baby misschien iets had ingeslikt. De ouders herinnerden zich dat Bella een batterij in haar handjes had gehad eerder op de dag dat ze ziek geworden was. Volgens een dokter van het hospitaal was dat uitgesloten. Hij zei dat wat het ook was, “het wel zou passeren”.

Bella had onder meer als symptomen donkere stoelgang, koorts en ze gaf bloed over. Met fotomateriaal probeerde de moeder het ziekenhuis ervan te overtuigen dat er wel degelijk iets grondig mis was met haar babydochter, omdat ze “wist dat ze haar niet zouden geloven”. Het baatte niet, de ouders bleven achter met het gevoel alsof ze “overreageerden”, “alsof we hypochonders waren”, zo getuigde Allison. Er werd ook geen scan of echo genomen. Het ziekenhuis ging uit van een infectie aan de urinewegen en gaf het meisje antibiotica.

Röntgenfoto komt te laat

Pas twee weken later bij een laatste spoedopname op 4 februari 2015 - toen Bella helemaal onder het bloed zat - werd er toch een röntgenfoto genomen en bleek dat er een knoopbatterij vastzat in de slokdarm van Bella. De baby stierf op de operatietafel na enkele hartstilstanden.

De rechtbank moet nu oordelen of het ziekenhuis wel de correcte zorgen heeft toegediend en ook wanneer de baby de knoopcelbatterij precies had ingeslikt. Het verhaal van Bella’s familie komt immers niet overeen met dat van het Australische hospitaal. De ouders van de baby weten zelf ook niet hoe Bella bij de batterij kon; geen enkel toestel in huis bleek een batterij te missen. Er worden zeventien getuigenissen verwacht van familieleden, medische experts en personeel van het betrokken Sunshine Hospital in Saint Albans bij Melbourne.

