Zieke Pink gooit kauwgom op de grond en trapt 52ste Super Bowl op gang met Amerikaans volkslied IB

05 februari 2018

01u45

Bron: Belga, Twitter 0 In de Verenigde Staten is deze nacht de 52ste Super Bowl van start gegaan. In de 52e editie staat titelverdediger New England Patriots in Minneapolis (Minnesota) tegenover seizoensrevelatie Philadelphia Eagles. Zangeres Pink! leverde voorafgaande aan de wedstrijd ondanks de griep een feilloze live versie van het Amerikaanse volkslied af.

INCREDIBLE.@Pink sings the National Anthem at @SuperBowl LII! #SBLII pic.twitter.com/xWgACgwNib NFL(@ NFL) link

Toch was er even ophef, omdat op tv duidelijk te zien was dat de rebelse zangeres vlak voor het inzetten van The Star Spangled Banner een stukje kauwgom (of een hoestsnoepje?) uit haar mond nam en op de grond wierp:

Pink did not just throw her gum onto the Super Bowl turf!?!?#personalfoul pic.twitter.com/mZz6R6h7fa — Jennifer Crockett (@CrockettWDSU) February 5, 2018

Pink zong begeleid door een orkest, maar het is niet duidelijk of die muziek live was of niet, want op het veld was geen orkest te bekennen. De 38-jarige zangeres klaagde vrijdagavond al over haar toestand bij het pre-Super Bowl concert in Minneapolis. Ze had soms duidelijk hoorbaar moeite met zingen en moest af en toe vocaal worden opgevangen door de achtergrondzangers.

Toch ging het op de Super Bowl goed en was er geen valse noot te bekennen. Achteraf dankte Pink! haar fans via Twitter met een foto van haarzelf en haar dochtertje:

All of your prayers and well wishes and candles got me through today. Thankyou so much for all the love and support. We ❤️ you. #SuperBowl2018 pic.twitter.com/1jbojyFjqc P!nk(@ Pink) link

De Patriots spelen vandaag hun tiende Super Bowl, een record, waarvan ze er vijf op hun naam schreven (2002, 2004, 2005, 2015 en 2017), allen onder quarterback Tom Brady. Een zesde Super Bowl zou New England op gelijke hoogte brengen met huidig recordhouder Pittsburgh Steelers.

Underdog

Philadelphia speelde slechts twee keer eerder de Super Bowl en verloor telkens. In 1981 met 27-10 tegen de Oakland Raiders, in 2005 volgde er een 24-21 nederlaag tegen de huidige tegenstander New England. De Eagles, die het zonder hun quarterback Carson Wentz moeten stellen, zijn dus de underdog.

Randanimatie

Naast het sportieve luik is er ook veel interesse voor de randanimatie. Justin Timberlake zal tijdens de rust in het U.S. Bank Stadium een miniconcert geven. Voor aanvang van de finale van de NFL mocht zangeres Pink dan weer het Amerikaanse volkslied te berde brengen. Daar ging heel wat aandacht naar uit, want dit seizoen knielden heel wat American football-spelers meermaals tijdens het volkslied uit protest tegen het raciale en sociale geweld tegen Afro-Amerikanen. Alle spelers bleven nu echter rechtop staan.