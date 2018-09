Zieke passagiers Emirates-vlucht in New York hebben griep TTR

06 september 2018

19u30

Bron: Belga 0 De tien passagiers van de Emirates-vlucht vanuit Dubai, die gisteren na de landing in New York naar het ziekenhuis zijn overgebracht, zijn gediagnosticeerd met griep. Dat heeft een woordvoerder van burgemeester Bill de Blasio vandaag gezegd.

Volgens woordvoerder Eric Phillips blijven de drie passagiers en zeven bemanningsleden voor nader onderzoek in het ziekenhuis. De resultaten van eerdere testen konden immers geen uitsluitsel geven over mogelijke andere virussen, zei hij.

De Emirates-vlucht EK203 werd gisteren bij landing op de luchthaven JFK in New York in quarantaine geplaatst nadat melding was gemaakt van mogelijk tientallen zieke mensen. De gezondheidsdiensten screenden alle 521 inzittenden. Uiteindelijk bleken negentien mensen ziek te zijn. Negen van hen weigerden verdere medische verzorging.