Zieke landbouwer krijgt opnieuw gelijk in zaak tegen chemiereus Monsanto kg

11 april 2019

16u50

Bron: Belga 7 Landbouwer Paul François heeft vandaag in Lyon een nieuwe gerechtelijke strijd gewonnen tegen het Amerikaanse bedrijf Monsanto, een filiaal van het Duitse Bayer. De man diende een klacht in nadat hij in 2004 ziek was geworden door een onkruidverdelger.

François kreeg al gelijk van de rechter in eerste aanleg in 2012 en in beroep in 2015, waarna Monsanto in Cassatie ging. De zaak werd opnieuw behandeld door het hof van beroep op 6 februari. In zijn arrest stelde het hof dat Monsanto verantwoordelijk is voor de schade die het François berokkend heeft, omdat de gevaren van het product niet duidelijk waren weergegeven op het etiket of de verpakking.



De rechtbank heeft zich zoals verwacht niet uitgesproken over mogelijke schadevergoedingen, omdat die aan bod zullen komen in een aparte rechtszaak. Wel heeft het hof van beroep Monsanto veroordeeld tot het betalen van 50.000 euro advocaatkosten aan de man.

Ziek

De advocaat van Monsanto, Jean-Daniel Bretzner, betreurt het arrest. "Het haalt de verantwoordelijkheid van de producent aan, maar Monsanto Frankrijk heeft nooit iets geproduceerd. De producent is het bedrijf Monsanto Europa. Dat is een derde partij in deze procedure", klinkt het.



Meester Bretzner zei tijdens de zitting in februari al dat François nalatig was geweest toen hij dampen had ingeademd van de onkruidverdelger Lasson, waarvan hij wist dat het een gevaarlijk product was. François was na het incident ziek geworden en werd langdurig opgenomen in het ziekenhuis. Sindsdien lijdt hij naar eigen zeggen aan ernstige neurologische aandoeningen.

Lasso is sinds november 2007 verboden in Frankrijk. In ons land is het product al sinds 1992 verboden.