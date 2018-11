Zieke Alena (4) doet hartverwarmende oproep aan K3 Jadrike Boels

15 november 2018

15u32

Bron: AD 1 Een meisje dat niet aan haar zelf denkt, maar aan haar lotgenoten. Zo wordt de 4-jarige Alena uit Hengelo in de Nederlandse provincie Overijssel omschreven. De hartenwens van de kleuter: een bezoek van K3 aan haar lotgenootjes in het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Groningen.

Als superfan van de Belgische meidengroep K3 kwam afgelopen weekend een droom uit voor Alena. Eindelijk mocht ze naar een concert van het beroemde trio. Het bezoek was geen vanzelfsprekendheid, gezien haar opname in het centrum voor kinderoncologie in Groningen. Na overleg met verpleegkundigen kreeg ze toestemming.

“Bijna in tranen kregen wij dikke knuffels, dit wilde ze al haar hele leven”, schrijft haar moeder Mügda Rikkerink op Facebook. Toch dacht Alena niet aan haar zelf toen ze hoorde dat ze haar idolen eindelijk in het echt kon bewonderen. “Onze kleine meid heeft een hart van goud. Ze wil de dames van K3 vragen of ze alsjeblieft het Prinses Maxima Centrum een bezoekje willen brengen voor de kindjes die daar ziek in bed liggen en er niet naar toe kunnen.”

Briefje

Van het concert heeft Alena enorm genoten, maar haar vraag heeft ze niet kunnen stellen. “Aan het einde stond ze helaas net te ver weg van de meisjes van K3", schrijft haar moeder. Dit tot grote teleurstelling van Alena. “In de auto naar de show was dat wat haar bezig hield. De hoop dat ze het persoonlijk kon vragen.”

Alena besloot een brief te schrijven voor Marthe, Klaasje en Hanne waarin ze een poging doet de zangeressen te bereiken. Op Facebook is de bloedserieuze kleuter te zien in een K3-regenboogjurkje. Ze poseert voor de camera met een A4-tje waarop haar vraag staat: “Ik ben Alena. Ik wil jullie vragen of jullie alsjeblieft het Prinses Maxima Centrum een bezoekje willen brengen bij al mijn vriendinnetjes daar die niet zoals ik konden komen.”

Wens

Mügda roept op het bericht te delen. Ruim 500 mensen hebben daar inmiddels gehoor aan gegeven. “Wat zou het leuk zijn als het haar zou lukken. Een wens van een klein meisje dat niet aan haar zelf denkt, maar aan haar lotgenoten.”

Studio100 laat weten dat K3 het bericht van Alena heeft ontvangen. “Er wordt contact opgenomen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen”, laat een woordvoerder weten. Het poptrio presenteert vanmiddag hun nieuwe album Roller Disco in het Brabantse Gemert.

De Vlaamse pers heeft hem voor het eerst mogen horen, morgen is het de beurt aan Nederland. En vanaf vrijdag ligt hij overal in de winkel! Onze nieuwe cd: Roller Disco! Wij zijn zo benieuwd wat jullie van de nieuwe nummers gaan vinden! 😊 Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 nov 2018 om 18:16 CET