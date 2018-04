Zie jij of dit jongen of meisje is? Ouders willen het niet zeggen en Zoomer later zelf laten kiezen KVDS

16 april 2018

11u43

Bron: The Sun, raisingzoomer.com 2 Ze willen niet dat hun kind in een vakje van een specifiek geslacht wordt gestopt en daarom hebben de Amerikaanse Kyl en Brent Myer beslist om kleine Zoomer (2) genderneutraal op te voeden. Het wordt met onzijdige voornaamwoorden aangesproken, krijgt zowel speelgoed van jongens als van meisjes en draagt kleren van allebei de geslachten.

Het gezin uit Salt Lake City in de staat Utah is aangesloten bij de ‘Gender Creative Parenting’-beweging en houdt de lippen stijf op elkaar als het over het geslacht van hun kind gaat. “We onthullen het aan niemand die dat niet hoeft te weten”, zo klinkt het vastbesloten.

Persoonlijkheid

Op haar blog vertelt Kyl dat het geslacht niets zegt over de persoonlijkheid van een kind, het temperament, de favoriete kleur, het gevoel voor humor of andere specifieke kenmerken. “Net als het feit dat kinderen twee armen hebben, niets zegt over wie het kind is. Behalve dan dat het twee armen heeft”, aldus de vrouw. (lees hieronder verder)

Ze benadrukt dat Zoomer uiteindelijk zelf zal mogen beslissen of het zich wil identificeren als een van beide geslachten. “Het is dus niet zo dat Zoomer zich niet mag vereenzelvigen met een geslacht. We verwachten gewoon dat het dat uit zichzelf zal doen als het een jaar of drie, vier is.”

“We geloven niet dat de beslissing aan ons is”, gaat ze verder. “Door het geslacht van ons kind geheim te houden en het genderneutraal op te voeden, zal het de vrijheid hebben om een eigen identiteit te creëren, buiten de beperkingen en de verwachtingen om die traditionele geslachten aan kinderen opleggen.”

Kleren

In de tussentijd houden de ouders van Zoomer alle mogelijkheden open. Niet alleen door het neutraal aan te spreken, maar ook in bijvoorbeeld de kledingkeuze. “Als we kleren gaan kopen, gaan we op zoek naar merken die niet specifiek voor jongens of meisjes zijn. We zoeken kleren uit die een leuke print of mooie kleuren hebben en die comfortabel zitten. Zoomer kiest die intussen ook graag zelf uit, dus we laten het gewoon doen.” (lees hieronder verder)

Of ze niet bang zijn dat hun kind vreemd aangekeken zal worden? “Tot nu toe heeft Zoomer nog geen negatieve reacties gekregen, integendeel. Als dat toch gebeurd zou zijn, moet het buiten ons medeweten geweest zijn. En dan hebben we er geen last van. De leefwereld van Zoomer is nu nog klein en beperkt tot familie en vrienden. Dat zal vermoedelijk zo blijven tot het naar school gaat. Tegen dan zal Zoomer wel gekozen hebben hoe het verder moet.”

Huishouden

De opvoeding van hun kind heeft ook gevolgen voor het leven van Kyl en Brent zelf. “Het maakt ons bewuster van de manier waarop we ons zelf wil gedragen”, aldus Kyl. “We willen als ouders ook het goede voorbeeld geven aan ons kind. We nemen een even groot deel op ons van de opvoeding en het huishouden. We gaan allebei werken, we koken allebei eten, we poetsen allebei en werken ook allebei in de tuin. Zoomer zal niet opgroeien met het idee dat bepaalde taken voor mannen zijn en andere taken voor vrouwen. Daar zijn we trots op.”

